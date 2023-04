Esta IA "puede responder a solicitudes en texto tanto en inglés como en chino" y servirá para "ayudar a los usuarios corporativos a llevar a cabo tareas desde borradores de propuestas de negocios a la corrección de informes", explicó el grupo en una nota publicada en su portal de noticias corporativo.

Con ello, Alibaba se une a otras tecnológicas del país asiático como el 'Google chino' Baidu, que presentó en marzo a su rival para ChatGPT, ERNIE Bot, o a SenseTime, que ayer mismo desveló a su 'chatbot', denominado SenseChat.

"Estamos en un momento decisivo para la tecnología, impulsado por la IA generativa y la computación en la nube, y los negocios en todos los sectores han empezado a adoptar la transformación inteligente para llevar la delantera", aseguró hoy el consejero delegado del grupo, Daniel Zhang.

Poco antes de las 15.00 hora local (07.00 GMT), las acciones de Alibaba en la Bolsa de Hong Kong se revalorizaban un 0,87 %.

Aunque ChatGPT –desarrollada por la estadounidense OpenAI y apoyada por Microsoft– no está disponible en China, en las últimas semanas este tipo de 'chatbots' han suscitado gran interés en el país asiático, hasta el punto de que la prensa oficial ya ha advertido de una posible "burbuja" en el mercado debido a un "entusiasmo excesivo" sobre esta tecnología.

Hoy mismo, el regulador chino de internet publicó el borrador de una normativa que regulará el sector de la inteligencia artificial, al que se exigirá que el contenido creado por 'chatbots' y otros modelos generativos "refleje los valores fundamentales socialistas" y no "socave la unidad nacional", "subvierta el poder del Estado" ni "incite a dividir el país".

El revuelo en torno a ChatGPT en China también ha dado paso a preguntas acerca de la aplicación de este tipo de tecnología en el país asiático debido a la fuerte censura que imponen las autoridades.

En marzo, el rotativo estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que aseguraba haber probado varias de las IA conversacionales chinas y publicaba una transcripción de una conversación con una de ellas, a la que preguntó si el presidente chino, Xi Jinping, era un buen líder, recibiendo como respuesta: "La pregunta no ha aprobado una revisión de seguridad. No se ha podido generar una respuesta para ti".

A la pregunta de "¿por qué?", la IA se limitaba a responder: "Cambiemos de tema y hablemos de otra cosa".