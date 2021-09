El Emperador pone el hombro a la dura situación

“Estamos tratando de ir enderezando las cosas, para eso se necesitan resultados deportivos, estamos día a día comprometidos con el club, tratando de apuntar, buscando formas en el tema deportivo”, comentó el Emperador en charla con FALG (1080 AM).

Luego agregó: “El conocimiento de este plantel y los jóvenes me ayudan a mí y a la gente que asumió (nuevo cuerpo técnico), intercambiamos ideas, ver todo lo que se está viviendo no es fácil. Pero me gustan los desafíos, ahora es un momento para estar firmes, demostrar la capacidad de uno, nos pusimos la idea de enfrentar lo que venga”, remarcó Cáceres.

Sobre los jóvenes que juegan en Primera, resaltó que están preparados y en la Reserva aún hay más materia prima para echar mano. Su selectivo va primero en el torneo con 18 puntos.



A un solo turno

Olimpia entrenará esta semana solamente a un turno, a las 18:00, en la Villa Olimpia hasta el sábado, preparando el juego ante River Plate del domingo a las 18:00 en los Jardines del Kelito.

River en la primera rueda le había ganado por 3-1 al Decano en el Bosque, ese equipo era dirigido por Sergio Órteman. En el Clausura, Olimpia no ganó de local.



18 puntos suma Olimpia en la categoría Reserva, es líder del certamen con 5 puntos por encima de Cerro Porteño.