El clásico no tiene miramientos y habrá choque frontal en la Copa

Ni bien se conoció la información el clima se apoderó de los tradicionales rivales y se centralizaron los partidos de ida y vuelta por encima de la ubicación de uno y otro en el campeonato. Hay demasiado en juego: prestigio, honor, fanatismo, incluso, y eso es un aspecto que no se puede desatender donde anticipadamente creemos que el organismo de seguridad debe considerarse como un aspecto fundamental para la logística de semejantes choques.En esta serie aparece Peñarol con antecedentes riquísimos contando con cinco Copas Libertadores y tres intercontinentales. Lo de la entidad de Para Uno es bastamente conocido.En el orden económico para los tradicionales rivales del fútbol paraguayo, estos enfrentamientos de los clásicos es sumamente beneficioso, puesto que no se moverán del país y los costos de organización no significarán mucho. Olimpia de local en el Defensores (el 5 de abril) y Cerro Porteño en su monumental estadio (el 25 de mayo).Sentida ausencia

En cuanto hace a la plantilla azulgrana lamentará muchísimo la resta del hoy de su mejor delantero, Robert Morales, quien tuviera poco tiempo ante Ecuador (marcando el primer tanto), al sufrir rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesiones del menisco externo y del ligamento colateral, según reportó la propia APF, que lo llevaría a estar inactivo de seis a ocho meses. Esto acarrea una enorme preocupación para el cuerpo técnico en un momento de alto rendimiento del atacante y que contara con un debut absoluto en la Selección Paraguaya.

Veremos cómo reestructura Arce su fórmula ofensiva sin descartarse para nada la oportuna incorporación de Moreno Martins, justamente ahora tendrá que alcanzar una muy buena producción de goles en el campeonato y la Libertadores.Con la mirada puesta

El Gumarelo, actual puntero del Apertura, pasó a integrar la Combo B enfrentando a Atlético Paranaense, que lograra el título de la Sudamericana en 2018 y 2021, Caracas de Venezuela (con 21 intervenciones) y The Strongest de Bolivia (con 28) y contando con un aliado incondicional como es la altura. Libertad registra su última presencia llegando a la semifinal de la Sudamericana y perdiendo con Bragantino de Brasil. Hay mucha materia prima en el Albinegro y Garnero, su orientador, no tendrá reparos en poner dos equipos para cada evento, un aspecto más que favorable por la calidad de su propia plantilla. Habría que ver el desenvolvimiento.

La dirigencia de Tuyucuá hace años pone la máxima atención en competencias de esta naturaleza y aparece nuevamente la Libertadores como un objetivo primordial. La historia da cuenta del año 1977 bajo la conducción del Moncho Rodríguez, en las instancias definitorias no pudo avanzar al ser derrotado por Boca que a la postre fue campeón. La otra fue en el 2006 con la dirección del Tata Martino en inolvidables partidos con Internacional de Porto Alegre, un equipazo tenía en aquel entonces.Momento significativo

Genera una especial atención la presencia de dos equipos del interior de nuestro país en la disputa de la Sudamericana. Guaireña repite su participación de manera consecutiva (cayó ante River) conformando el grupo con Inter de Brasil, que fuera campeón en el 2008, Independiente de Colombia y 9 de Octubre de Ecuador. De sus contrincantes los más fuertes son el cuadro de Porto Alegre y el de Medellín.

En tanto, el recién ascendido General Caballero lidiará con el afamado Independiente de Avellaneda (alcanzó el cetro en 2010 y 2017), Deportivo La Guaira y el Ceará brasileño. La entidad de Juan León Mallorquín reacondicionó plenamente su escenario aguardando que la Conmebol pueda autorizar que lo haga de local.Una situación que debe ser muy bien manejada por los representantes paraguayos es el promedio en el torneo doméstico que hoy día no les favorece y que se debe encarar sin distracciones por la doble competitividad.Se define el repechaje

Perú, Colombia y Chile pugnan por la media plaza en las Eliminatorias y pasado mañana se sabrá cuál de las tres selecciones jugará el repechaje. Los incaicos recibirán a Paraguay dependiendo de sí mismos, con un triunfo se meten; los cafeteros y los trasandinos estarán pendientes de lo que vaya a pasar en el estadio Nacional de Lima alentando desde afuera a la misma Albirroja e intentando hacer lo propio en sus respectivos encuentros. El cuadro de Rueda enfrentando en Puerto Ordaz a Venezuela y la Roja en el estadio San Carlos de Apoquindo ante Uruguay, ya clasificado. El foco de atención en los tres compromisos, complementándose con las partidas entre Brasil-Bolivia y Ecuador-Argentina, tres de los cuatros mencionados ya están en el Mundial, incluso la alineación que dirige Alfaro, pese a la derrota ante Paraguay, se vio favorecido por el triunfo charrúa ante Perú.