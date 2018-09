“El cine paraguayo cambió mucho”

El público de la ciudad vasca recibió el sábado último con gran expectación su primer largometraje, que trata de una pareja de mujeres burguesas, lesbianas, que se van a pique cuando una de ellas va a prisión por estafa.

Más allá de su película, que ha despertado “un cierto interés en saber un poco más de nuestra cultura”, Martinessi se alegra de la recientemente aprobada ley para la promoción del cine en Paraguay. “Es una ambición de una sociedad que quiere que el cine exista; ahora hay que ver cómo se regula la ley y cómo se implementa”, dice Marcelo, y destaca que “de diez años o más hasta ahora, el panorama de cine (paraguayo) cambió mucho. Yo no crecí viendo cómo hablamos, no crecí viendo paisajes de Paraguay, siempre estuvo muy limitada mi experiencia a ver, más que nada, cine norteamericano y algo de América Latina”, dice. Por eso “me entusiasma la idea de que las nuevas generaciones del Paraguay crezcan viendo algo de cine paraguayo”, donde actualmente se está haciendo de todo (acción, comedia, terror, etc). “Yo sobre todo creo en la soberanía del relato”, enfatiza Martinessi, esperanzado en que “haya quedado atrás el tiempo en que los fondos europeos diseñaban un poco las cinematografías de los países del Sur...”.