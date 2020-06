El Ciclón programa rutina en 3 grupos

COMPROMISO. "Este no es el momento para pedir refuerzos. Si no conseguimos en Formativas ya tenemos una persona que está mirando en todos los clubes de nuestro país", expuso el entrenador Francisco Arce en diálogo con Mundo Cerro. Además se refirió a los juveniles: "La idea no es poner por poner (juveniles), la idea es saber cuando están maduros y saber que están preparados para sentir y que se puedan poner la camiseta de Cerro", refiriéndose a los futbolistas Isaías y Tobías Gavilán: "Hay unos mellizos en la categoría Sub 18 que vienen trabajando muy bien. Veníamos hablando mucho con Víctor Bernay, que está haciendo un gran trabajo en inferiores".