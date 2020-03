El Ciclón es bicampeón

Esta es la segunda consagración del Ciclón, igualando a Presidente Hayes que también tiene dos títulos.

Areguá tercero. En el partido por el tercer puesto, Areguá superó a Sportivo Luqueño 4 a 2 y se quedó con el tercer puesto. Los goles aregüeños fueron obras de Lorenzo Delgado (3) y Nahuel González. Diego Fernández y Carlos Borja para el Auriazul.

La quinta etapa. Ayer se hizo el sorteo de la quinta etapa, que comenzará a jugarse esta noche. Cerro Porteño vs. Casa España; Sportivo Luqueño vs. Deportivo Luque; Sajonia vs. Presidente Hayes y Areguá vs. Garden Club Paraguayo.