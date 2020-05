El Chito sueña con ser DT del Millonario

“Es un sueño que creo que todos los que pasamos por River lo tienen. No hay palabras para explicar el estar en River”, dijo el Chito en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Luego agregó: “Sé que no es fácil, todo depende de lo que haga como entrenador y ojalá que en esta carrera pueda empezar a ganar cosas, ir creciendo y que me vayan mirando más”.

Cuarentena. Con solo un partido dirigido en el Kelito (1-1 vs. Olimpia) y con el tiempo del parate, Ayala se puso a trabajar desde su casa.

“Siempre es importante ver y mirar a los jugadores, ya vi muchos videos. Hacemos trabajos, escribí casi todo un cuaderno con detalles para prepararnos y hacer mejoras. Me hubiese gustado continuar con los entrenamientos, pero nadie se imaginó estar parados casi dos meses, nos sirvió para recuperar jugadores (contaba con 9 lesionados), pero se extraña estar en la cancha y hasta las puteadas”, dijo entre risas el adiestrador del Kelito.