El cartismo toma como bandera Itaipú en interna contra Velázquez

Velázquez fue denunciado por tener un intermediario, el abogado José Rodríguez González, conocido como Joselo, para negociar la compra de potencia de Itaipú.

Ferreira dijo que este posicionamiento de la ANR es la única forma de tener éxito ante personas que no respetan al Paraguay como nación, en alusión a los negociadores brasileños.

“Por primera vez también el Partido Colorado dice Itaipú es causa nacional”, expresó.

El gran ausente. El ex presidente de la ANDE indicó que la ANR siempre estuvo ausente en los debates sobre Itaipú. “Nos llamó poderosamente la atención, cuando nosotros participamos de muchas de esas reuniones, una de ellas hace poco por invitación de Kattya González, con el Parlamento, y el Partido Colorado era el gran ausente, como si para el partido no fuera causa nacional y para el resto sí, y para nosotros eso es un gran error porque no solo vamos a tener consecuencias a corto plazo sino de largo plazo para con la juventud paraguaya”, manifestó Ferreira.

El técnico comentó que dejaron seis recomendaciones a la comisión: que Itaipú sea causa nacional, que si la deuda baja el beneficio debe ser mitad y mitad con Brasil, no despreciar el bono energético, propiciar leyes para el aprovechamiento de la energía, trasparencia en uso de recursos de las binacionales, que la contabilidad de Itaipú se ajuste a las normas internacionales, que se respeten los anexos A y B y no solo el C.

Ferreira criticó que Paraguay haya reaccionado tarde en su posicionamiento, ya que hace cuatro años que se conocía la postura de Brasil.

También pidió dejar de lado el aspecto proselitista para encarar la problemática de Itaipú.

El ingeniero de la ANDE, Fabián Cáceres, indicó que Itaipú será tema en todo este año por la proximidad de las elecciones.

Del mismo modo, señaló que está claro que la postura es mantener la tarifa. “Pero consideramos que la propuesta se bajó un poco tarde, está difícil y complicado y eso explicamos, lo que representa eso y lo que gana y pierde Paraguay. El momento político en que eso se bajó, lastimosamente estamos en indefinición y consideramos que Paraguay ya tiene que exigir una definición y tomar acciones y no esperar que Brasil analice”, reclamó.



85%

de la energía de Itaipú lleva Brasil, por lo que le conviene la reducción de la tarifa. La ANDE solo usa el 15%.



Vicepresidente casi fue expulsado tras el acta secreta



El cartismo usa todas sus fichas para restar fuerza al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien pendía de un hilo en 2019 cuando se inició el proceso de juicio político que casi lo saca del Gobierno, junto con el presidente Mario Abdo Benítez.

El interés repentino de Honor Colorado por involucrarse en la renegociación de Itaipú es una provocación en torno a la interna que se llevará a cabo en diciembre de este año, ya que Velázquez, candidato a presidente del oficialismo y principal oponente del aspirante cartista al mismo cargo, Santiago Peña, estuvo involucrado en la firma del acta secreta.

El escándalo saltó cuando se reveló un mensaje de texto que vinculaba al abogado José Rodríguez González, hijo de la ex ministra de Seprelad María Epifanía González, quien supuestamente se presentó ante una persona como asesor del segundo del Ejecutivo.

Este abogado invocó al presidente Mario Abdo Benítez y a Velázquez en una negociación que guardaba relación con la propuesta de compra de energía de la ANDE, por parte de la empresa brasileña Léros Comercializadora, supuestamente, ligada a la familia del mandatario brasileño Jair Bolsonaro.

El vicepresidente tuvo que salir al paso de las publicaciones y dijo que se trataba de tergiversaciones porque se lo quería vincular en un negocio que afectaba los intereses del país.

Velázquez reconoció que sí recibió en su despacho al joven letrado, quien llegó en representación de una empresa privada brasileña que planteó comprar energía de la ANDE. Dijo que se comunicó con Pedro Ferreira para comentarle la novedad.