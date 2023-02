El aborto redentor

No es original. A lo largo de la historia ha habido siempre algún sector al cual satanizar para perder de vista a los verdaderos enemigos. Así, fueron los judíos, los templarios, los gitanos, las brujas o los comunistas, entre tantos otros, quienes presuntamente conspiraban en las sombras para destruir las creencias religiosas, los valores, las instituciones, la familia y el orden mundial.

En un país conservador como el nuestro, nada más fácil que desatar una caza de brujas. Basta alguna opinión que se salga ligeramente de los cánones establecidos por las iglesias o la cultura para convertir a quien ose exponerla en una abominación que pretende contaminar el singular paraíso guaraní. Y, por supuesto, resulta todavía más sencillo convertir ese hecho en un valioso recurso para cualquier campaña política.

Un claro ejemplo de ello es lo que pasó con el efímero debate que se generó sobre un verdadero drama social: El aborto. En Paraguay no existe la menor posibilidad de legalizar el aborto, la vida está protegida desde su concepción por la Constitución Nacional, y jamás hubo ningún intento de reforma para modificar ese punto. De hecho, dudo que alguien desee un aborto. Quien interrumpe el proceso de gestación es porque se encuentra ante un embarazo no deseado, por las razones que sea, que pueden ser muchas y de lo más variadas.

En Paraguay, empero, jamás se llegó a ese punto de la discusión. Lo único que se planteó fue si la penalización lograba el objetivo de reducir el número de abortos, o si solo provocaba que estos se practicaran en la clandestinidad, generando a su vez un número dramático de muertes de mujeres pobres que lo hacían en condiciones de absoluta precariedad.

Los hechos son incontrovertibles. Las personas condenadas por haber participado de un aborto no llegan ni a diez; sin embargo, se siguen realizando miles de abortos por año. Esa fue la controversia. Si la penalización no impide que se siga abortando, ¿no sería mejor apuntar a evitar los embarazos no deseados? Conviene remarcar que, en la práctica, el objetivo de unos y otros es el mismo; impedir embarazos no deseados. Si la intención hubiera sido enfrentar el problema de fondo, el Estado habría podido llevar el debate a ese terreno común. Pero la polémica se azuzó y torció de propósito. Nunca hubo intención de buscar soluciones.

Sectores políticos –y algunos religiosos– utilizaron el escenario impune de las redes para convertir ese debate en la ocasión ideal para generar nuevos presuntos enemigos, de forma a poder luego “presentar a impresentables” como la primera y última línea de defensa de la familia, la religión y las buenas costumbres paraguayas.

Como ya dije, es una vieja pero exitosa fórmula política. De pronto, personas que han vivido siempre al servicio de causas sociales, que nunca estuvieron colgadas del presupuesto público y que jamás violentaron una sola ley, aparecieron en diferentes y muy bien diseñadas campañas como promotoras de asesinatos de bebés, depravadas financiadas por oscuras organizaciones de conspiración internacional, ansiosas por destruir a las familias.

En contrapartida, corruptos de vieja data, colgados del presupuesto con sus familiares, amigos, amantes y correligionarios; demandados por prestación alimentaria, con denuncias de violencia intrafamiliar o bajo investigación por lesión de confianza, se erigieron mágicamente en los nuevos protectores de la vida y la familia, con la cruz en el pecho y la pañoleta al cuello. Cuasisantos. Redimidos por una posición tan falsa como su declaración jurada de bienes.

Un enroque moral que resultaría cómico si no tuviera tanto éxito en una población de flaca memoria que olvida con facilidad quiénes han sido siempre y seguirán siendo los que destruyen las oportunidades de una vida digna de la familia paraguaya.