La asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia de la República sostuvo que hay avances en la investigación del Poder Ejecutivo, en la que se encuentran sumariadas varias instituciones. Aunque no supo precisar sobre otros detalles que ya se obtuvieron en el marco de las pesquisas.

"Tenemos avances, solo que no podemos dar muchos datos. Hay que tener en cuenta que hay una cooperación intensa entre las agencias de los países", remarcó.

Pérez mencionó que las investigaciones tienen por base la consulta que se realizó a cada una de las instituciones implicadas en el caso. Consultada si se abrirá una pesquisa por parte de la Fiscalía, respondió que no puede contestar el motivo por el cual el Ministerio Público no ha abierto una investigación.

"Si nosotros encontramos algún indicio, en el marco de nuestra investigación, de cualquier hecho punible, ya sea vinculado directamente al financiamiento de terrorismo o a cualquier otra circunstancia vinculada a este hecho en particular, nosotros vamos a formular la denuncia. Pero por qué hasta ahora el Ministerio Público no abrió una carpeta fiscal, si es que no lo hizo —no tenemos conocimiento de que lo haya hecho—, deberían consultar al Ministerio Público", sostuvo.

La funcionaria señaló que el presidente Mario Abdo fue reconocido por organismos del exterior por su liderazgo ante la llamada de atención por sospechas y posterior alerta a la región.

"Van llegando los reconocimientos. Ustedes tienen conocimiento acabado del liderazgo que ha tenido en este esquema de sospecha de actividades de personas vinculadas al terrorismo con este avión iraní venezolano en la región", comentó.

Agregó que en el caso están involucrados los demás países que se vieron afectados por el recorrido, por lo que los avances investigativos se mantienen de manera interna dentro del Ejecutivo.

La aeronave Boeing 747, de la empresa Emtrasur con bandera venezolana, pero de procedencia iraní, llegó a Paraguay el 13 de mayo pasado y aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná. El avión en configuración carga fue contratado para el traslado de cigarrillos de la empresa Tabesa del Grupo Cartes.

La tripulación estaba integrada por 11 venezolanos y siete iraníes, entre ellos el piloto del avión venezolano-iraní, Gholamreza Ghasemi, “asociado” a la Fuerza Al Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y al Hezbollah del Líbano, ambos acusados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El FBI afirmó que la empresa aérea de Ghasemi tuvo “participación directa” en distintas actividades terroristas. El avión y los tripulantes se encuentran retenidos en Argentina.