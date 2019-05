Ejecutivo califica de inconstitucional la ley de jubilación para médicos

“Acá no se trata de una falta de reconocimiento al trabajo de los médicos. Son héroes anónimos de nuestra sociedad, nuestro sistema de salud funciona gracias a los recursos humanos comprometidos ante tantas precariedades del sistema de salud (…) Lo que yo no puedo hacer es promulgar una ley que, a mi criterio y el de mis asesores, es inconstitucional”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario recordó que había promulgado una ley que permitía a los médicos aportar por los años que trabajaron como contratados para poder así jubilarse a los 60 años.

Dijo que la misma no se tuvo en cuenta, y que ya estaba vigente desde este año antes de la nueva ley promulgada esta semana, tras el rechazo al veto parcial del Ejecutivo.

Discriminación. Marito dijo que lo que no puede hacer es generar discriminación, ya que la ley de jubilación de médicos establece que se jubilan en base a los últimos tres años de aporte, mientras que el resto de los funcionarios públicos lo hacen según los últimos cinco años.

“Hoy, la Constitución es clara y no te permite ser discriminatorio... Muchos que tienen tres vínculos, ganan alrededor de G. 14, 15 millones y van a poder jubilarse con G. 15 millones. Mientras gran parte de las Cajas, que no son como de los funcionarios públicos, se jubilan con 2 millones, entonces hay una gran inequidad que la Constitución a mí me prohíbe”, expresó el titular del Ejecutivo.

Agregó que el problema es que las jubilaciones requieren una contrapartida de ingreso y que si no hay una contrapartida no hay equilibrio fiscal. Dijo que en los últimos 5 años, la Caja Fiscal tuvo una pérdida de USD 813 millones y advirtió que hay otros dos proyectos con media sanción que impactarán en la misma.

Anunció que desde el Ministerio de Hacienda trabajarán lo antes posible en un nuevo proyecto de ley.

Presidente visitó la firma del Grupo Toyotoshi

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, visitó ayer a la empresa TG Cuir Internacional SA, perteneciente al Grupo Toyotoshi, dedicada al rubro de manufacturas de accesorios para vehículos, como tapizados y otros.

La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, también estuvo presente en la comitiva que fue recibida por Marcelo Toyotoshi, propietario de la firma que cumplió 20 años recientemente.

La empresa TG Cuir recibió este año un reconocimiento por ser la primera empresa en producir un accesorio genuino para el mercado europeo y canadiense, el premio al Desempeño en la Excelencia de Calidad (TBAR), y el certificado de entrega oportuna (TBAR).