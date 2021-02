Efraín desafía a la Corte y asegura que no teme seguir en la prisión

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, recluido en la Agrupación Especializada, decidió junto a su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que no solicitará revisión de su prisión preventiva. En cambio, esperará la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción que planteó contra el rechazo de la nulidad de su imputación.

Con el asesor jurídico, que ayer se hizo presente en la Agrupación Especializada donde hace dos semanas guarda reclusión Alegre, decidieron que agotarán todas las instancias y que si la Corte no se muestra favorable al pedido de la defensa de dejar sin efecto la imputación, el presidente del PLRA seguirá preso, incluso por seis meses.

“En reunión con presidente del PLRA, analizamos fallo del Poder Judicial y la decisión fue la de aguardar la resolución de la Corte sobre nulidad de la imputación, y si debe estar en prisión los 6 meses de la pena mínima por abuso de la prisión preventiva, lo hará”, señaló Duarte Cacavelos.

La defensa tampoco se mostró conforme con el fallo reciente de la Corte que, con voto dividido, rechazó in límine (sin estudiar el fondo de la cuestión), la acción de inconstitucionalidad de Efraín Alegre contra la medida cautelar, por lo que seguirá preso en la Agrupación Especializada.

Al respecto considera que no guarda mucha lógica que hayan resuelto ya la acción más nueva y aún no la más antigua.

Eso en referencia a que la acción que pide la nulidad de la imputación se presentó primero antes que la medida cautelar sobre la prisión.

Alegre está inmerso en proceso judicial por supuestas facturas falsas, que desde el principio él y sus defensores consideraron montado por el gobierno y el por el ex presidente Horacio Cartes, para sacarlo de carrera.

Lo cierto es que en el plano meramente jurídico, la defensa de Alegre había atacado la resolución de la jueza Cynthia Lovera del 25 de agosto del 2020, por la que le impusieron medidas alternativas, y rechazó la eximición de prisión. También atacó el fallo del Tribunal de Apelación del 9 de setiembre pasado, que ratificó la resolución.

Como Alegre no cumplía con la resolución judicial, al no presentar un fiador personal por la suma de G: 150.000.000, la jueza decretó su prisión preventiva, lo que no fue apelado por la defensa del político.

Al no apelar el fallo, la única esperanza de salir libre estaba en la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que impusieron contra la medida. Pero ahora, la Corte rechazó in límine la acción, con lo que seguirá preso.

Alegre está al tanto de que lo mínimo podrían ser seis meses, lo cual significa que su candidatura para el PLRA y la campaña que en sí eso implica, podría llevarla a cabo desde la prisión.

Nuevo aliado. En horas de la mañana Alegre recibió la visita del Gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, quien le brindó su apoyo con miras a la elección de autoridades del Directorio, en donde el titular del PLRA buscará el rekutu.

“Con la convicción de buscar un Paraguay mejor para todos, con la coherencia en la línea política de un PLRA libre de ataduras, con un actuar firme estando del lado correcto de la historia; Efraín Presidente PLRA 2021/2026”, posteó en su cuenta de Facebook, el Gobernador, quien fue uno de los fundadores del sector de las Nuevas Ideas, grupo que impulsa la candidatura de Salyn Buzarquis, en alianza con el llanismo. El gobernador no estuvo de acuerdo con este pacto por eso volvió con Alegre.