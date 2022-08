Carlos Mateo Balmelli, analista político y ex canciller.

Balmelli señaló que “la Embajada americana nos está demostrando que los paraguayos somos incapaces de luchar contra la corrupción”. No obstante, el analista cuestionó la forma que utiliza EEUU para realizar estas designaciones.

“Pero pienso yo, que si nos trataran como un país política y jurídicamente igual a ellos, correspondería visitar al canciller y decirle que el vicepresidente paraguayo no es elegible para entrar a EEUU y recién al salir de ahí deberían informar eso a la opinión pública”, dijo.

Carlos Mateo Balmelli valoró que Paraguay reciba la colaboración de otros países para enfrentar al crimen organizado, como sucedió en A Ultranza Py, pero insistió en que los canales a ser utilizados deberían ser los adecuados.

“Si es que anunciar que un vicepresidente no puede entrar a EEUU y una negación de visas es más importante que la condena de un juez, esto quiere decir que para la conciencia jurídica del paraguayo tiene más peso lo que dice un embajador que un juez paraguayo”, explicó.

El ex canciller dijo que la Embajada de Estados Unidos debería dar a conocer cuáles son las causas a las que hace mención al declarar como corrupto a personas que están encumbradas en el poder político, para que esto no sea interpretado como una cuestión meramente política.

“Se tuvo que haber cometido un delito y este debe ser juzgado bajo el principio de territorialidad. Debemos saber dónde se cometió. Queremos que se aporten los datos para que todo esto no quede impune. Esto termina perjudicando a la necesidad de profundizar la democracia en el Paraguay”, sostuvo.

Balmelli señaló, además, que es probable que América del Norte esté investigando a estos actores políticos desde hace más de una década. Asimismo, respecto al principio de igualdad, se preguntó si EEUU haría estos con políticos de otros países como Brasil, Bolivia, entre otros.

Paraguay, una importante plataforma para EEUU

“Lo que me preocupa es el trato. Paraguay ha sido la plataforma más importante de EEUU en la región. Seguimos siendo una zona con agenda común que es narcotráfico y crimen organizado. Creo que para ellos es importante que Paraguay sea organizado, por lo que ellos piensan hacer aquí, para la región”, sostuvo.

El analista político señaló que, en definitiva, “el ajedrez político paraguayo” debe ser auditado por Estados Unidos. “Ellos investigan desde hace años, pero ¿por qué ahora? (sobre declaraciones)”.

Mateo Balmelli insistió en que “si no sabemos dónde se cometió el crimen, queda como si fuese una cuestión meramente política. Todo cae en la nebulosa de la especulación que termina de afectar a las instituciones”, subrayó.

“Mucha gente habla de la soberanía y esto es fáctico; se la ejerce o no. Nosotros tenemos que ejercer la soberanía en el respeto a las instituciones. Lo que les pido a los norteamericanos es que no se equivoquen en su política exterior con Paraguay. El caso paraguayo es un expediente burocrático que corre por la Secretaría de Estado. Si no actúa bien, nos va a perjudicar”, mencionó.

Asimismo, Balmelli sostuvo que es peligroso que el paraguayo crea que “somos una colonia de EEUU”.

“Si nosotros nos creemos una colonia de EEUU y no recordamos que Carlos Antonio López encañonó a un barco americano en el año 1855 por no respetar la soberanía, nuestra autoestima como país va a quedar dañada”, dijo.

El Departamento de Estado declaró este viernes como persona significativamente corrupta al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y al asesor jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte.

Significativamente corruptos

El 22 de julio de este año, el Departamento de Estado de EEUU designó al ex presidente de la República, Horacio Cartes, como persona significativamente corrupta, por participación en actos de corrupción significativa.

En abril de 2021, el designado fue el diputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado, también debido a su participación en importantes actos de corrupción.

Por su parte, el 10 de diciembre de 2019, a la lista fueron incluidos el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y ex senador de Paraguay, Óscar González Daher, fallecido en octubre del 2021.

De la comentada lista del país del norte también formó parte el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto con su esposa, María Selva Morínigo.

Si bien las designaciones no resultan en la imposición directa de sanciones financieras, sí pueden derivar en la apertura de un proceso penal en Paraguay e incluso abren la puerta a nuevas investigaciones en EEUU.

Por otro lado, junto con las designaciones, el Gobierno de Estados Unidos acostumbra a declarar como no admisible en su territorio a los familiares más cercanos de los agregados en la citada lista de personas potencialmente corruptas.