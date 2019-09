Economía argentina sufrió severos daños por no cumplir compromisos

Sturzenegger hizo un recuento de la reversión de la tendencia de confianza del mercado y de crecimiento económico, que resultó del alza de las metas de inflación en su país, tras dejar de lado el proceso de desinflación y en contraposición a los compromisos que había asumido el gobierno de Mauricio Macri.

“El cambio de metas de inflación es cuando se dirime la puja entre el Banco Central y Hacienda, y generó la reversión en el proceso, tanto de crecimiento como de desinflación. Después, el proceso de precios inmediatamente se revirtió”, expresó.

Recordó que el impasse entre las principales entidades económicas de Argentina se había producido por el impacto que generaba en los esfuerzos de reducción del déficit fiscal la situación de las pensiones, que se regían por la inflación anterior y no por los nuevos niveles que iba adquiriendo este indicador. En diciembre de 2017, el Gobierno elevó de 10% a 15% la proyección de inflación para el siguiente año, lo que provocó la reacción de una fuerte caída de la cotización del peso.

“La gente dijo esto es como extraño, se suponía que había un gobierno con un formato macro, que la inflación tenía que bajar y por eso invertimos, había muchísima confianza en el proceso de desinflación. Cuando el gobierno muestra que no están tan claros los objetivos, se produce un quiebre que no solo fue en el proceso de precios, no solo en las expectativas (…). Ya no se pudo recuperar la credibilidad y siguió hasta hoy”, aseveró.

Este tema se aborda en Paraguay en un momento de inminente irrespeto al tope de déficit fiscal (más gastos que ingresos en las arcas del Estado), que la ley establece en 1,5% del producto interno bruto (PIB). El viceministro de Economía, Humberto Colmán, explicó que se busca evitar que pare la inversión en este año de contracción de la actividad económica.

Admitió que el retorno al nivel de 1,5% de déficit fiscal en 2020 dependerá de la recuperación que se pueda lograr en la economía. “Tenemos, dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el artículo 11 que establece la posibilidad de pasar (el tope de 1,5% de déficit) cuando se da cierta circunstancia. Creemos que es saludable que este año podamos pasar ese déficit de 1,5; la idea es tener un compromiso fuerte para retornar muy rápido al 1,5 e inclusive menor a eso en los siguientes años. De todas maneras, nuestro déficit fiscal sigue siendo bajo, explicado solo por inversión”, recalcó.

Sturzenegger presidió el BCRA entre el 2015 y el 2018, hasta presentar su renuncia al presidente Macri.



Paraguay crecerá apenas 1% en 2020, advierten

El ex titular del BCP, Carlos Fernández, sostuvo que al restar los puntos que aporta la recuperación tras el bajo desempeño económico del 2019, el PIB del país se expandirá alrededor de 1% en el 2020 y existe ya preocupación respecto a lo que será el desenvolvimiento del 2021.



Recordó que el rebote de la producción de soja y la generación de energía garantiza un 3% de expansión. “Tomando el número del Ministerio de Hacienda para su presupuesto, de 4%, el verdadero crecimiento (del 2020) es 1%, (que) es absolutamente insuficiente”, recalcó.

Agregó que los efectos de la situación de Argentina radican en la imagen que se tiene de la región en los mercados externos.