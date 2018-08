EBY: Cartes ya recibió las notas y se espera definición

El Congreso Nacional remitió oficialmente al Poder Ejecutivo las notas reversales que modifican el Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), luego de que fueran aprobadas por Senadores y Diputados. La Nota 6/14 (cambia el Anexo A) establece la cogestión paritaria, mientras que el documento 2/14 (modifica el Anexo C) fija las nuevas disposiciones financieras y reconoce una deuda de USD 4.084 millones de parte de la hidroeléctrica con el Tesoro argentino.

La primera nota tiene como fecha de vencimiento este viernes 10 de agosto y la segunda expira el lunes 13. Hay incertidumbre sobre si esto significaría promulgación ficta, en caso de que el presidente Horacio Cartes no dé su visto bueno antes del citado plazo, establecido en las reglamentaciones legislativas.

Además, aparece un cierto manto de duda en el panorama, puesto que la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) exhortó al Poder Ejecutivo a postergar la promulgación de los instrumentos. Una maniobra del jefe de Estado podría ser pasar la responsabilidad a la siguiente administración, pero al tener fechas de vencimientos los documentos, y ambas son previas al 15 de agosto, eso no sería posible. Fueron consultados los representantes del Poder Ejecutivo sobre la posición que asumiría Cartes, pero ninguno respondió al cierre de esta edición.

irreversible. Juan Ernesto Villamayor, referente del equipo de transición de Mario Abdo Benítez, consideró que ya no hay vuelta atrás en la promulgación de las notas. Indicó que el presidente no puede objetar, dado que no es un proyecto de ley.

Embed

Remisión. Las notas reversales 6/14 y 2/14 sobre Yacyretá están en el Ejecutivo. La primera vence este viernes.