Drama de niños en situación de calle se agudiza por "falta de políticas integrales"

Martínez explicó que desde la institución que lidera se trabaja fuertemente en las calles con los niños e incluso se logra rescatar a muchos de ellos que se encuentran en estado de adicción o en total abandono.

Sin embargo, la secretaria de Estado señaló que la situación es muy compleja porque la rehabilitación de los menores es muy precaria y depende mucho del apoyo de los familiares y de la intervención de otras instituciones.

“Para que este tipo de políticas avancen, tienen que ser sumamente integrales y la ausencia de salud mental no nos permite avanzar. Esto no se produce solo con la pobreza, hay muchos factores, el acceso que los niños tienen a las drogas es un tema que se debe solucionar", expresó Martínez en contacto con Monumental 1080 AM.

La labor de los municipios y las gobernaciones también influye en esta situación, ya que en muchos casos estas instituciones no cuentan con políticas destinadas a la niñez y no se cuida a la comunidad, según mencionó.

“Acá tampoco existe un control parental, nosotros tenemos los refugios en las localidades más marginales, que reducen la descomposición total de los niños y adolescentes, pero es insuficiente por la falta de apoyo y fortalecimiento familiar. Si no se fortalece la familia, los niños van a seguir creciendo así y hay muchos factores que se abordan, además de la pobreza, y que no lo aborda solo un ministerio”, sostuvo.

La ministra también recordó que la zona donde ocurrió el trágico suceso con el vendedor de chipas ya se denunció en cuatro ocasiones ante la Defensa Pública, ya que el lugar es como un aguantadero de menores con adicciones.

“Los educadores de calle no pueden sacar a los niños porque también hay adultos y en una de las oportunidades que se denunció se logró sacar a 4 niños que están en proceso de desintoxicación”, precisó.

La secretaria de Estado lamentó que los casos de niños o adolescentes en situación de calle solo se hagan visibles cuando estos son víctimas o autores de hechos graves y pidió un mayor compromiso de los municipios y otras instituciones para abordar la problemática.

Según datos brindados por Martínez, se cuenta con cerca de 1.800 niños en situación de calle en zonas de Asunción y alrededores.