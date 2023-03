Dónde ver las películas que se alzaron con premios en los Oscar

Contrario a la tradición de anunciar los ganadores de actuación de reparto cerca del final, esta vez se decidió hacerlo casi al principio, lo que provocó que la emoción marque presencia bien temprano. La de Actor de Reparto fue anunciada primero y se cumplió lo esperado, Ke Huy Quan, de Everything Everywhere All at Once, celebró su regreso a la actuación tras 30 años con la preciada estatuilla.

Luego le tocó a Jamie Lee Curtis, por su interpretación en la misma cinta. La actriz agradeció con los brazos abiertos y celebró su victoria al recordar a sus fallecidos padres, ambos actores.

Ceremonia. A lo largo de la transmisión las intervenciones del conductor fueron comedidas y discretas, con alguna que otra broma referencial a las cintas nominadas. Las presentaciones musicales de los temas nominados a mejor canción trajeron a Rihanna al escenario del Oscar y a la aparición sorpresa de Lady Gaga, a pesar de haberse anunciado que no cantaría.

La emoción inundó de nuevo el teatro Dolby en el último tramo de la premiación, con el anuncio de la victoria del protagonista de La Ballena como Mejor Actor, Brendan Fraser, quien tras años oscuros coronó su redención con un Oscar en la mano. En la categoría de Actriz, Michelle Yeoh salió victoriosa y se convirtió en la primera asiática en vencer esa terna.

Eeaao cerró la noche con el principal premio y como la más ganadora de la velada, con 7 premios en total.

Naatu Naatu, de RRR, la Mejor Canción Original

La cinta india RRR venció la única terna que disputaba en la noche, la de Mejor Canción Original que fue otorgada a M. M. Keeravani y Chandrabose por la composición Naatu Naatu.

La popular canción formó parte de las atracciones musicales de la velada, con una presentación en vivo con un gran elenco de bailarines que dieron gala de la particular coreografía del tema.

La canción le hizo frente a otras composiciones de exitosas cintas como Applause de Tell it like a Woman; This is a life de Everything Everywhere All at Once; Lift me up de Top Gun: Maverick; y Lift me up de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

La cinta, que no fue considerada por India como candidata a mejor filme extranjero, puede ser vista en Netflix.

Navalny, la elegida como Mejor Documental

La producción que ahonda sobre el intento de asesinato del líder de la oposición rusa y ex candidato presidencial Alexei Navalny fue reconocida en la categoría de Documental.

Al agradecer, su director, Daniel Roher mencionó que el protagonista del filme era el gran ausente de aquel momento, ya que se encuentra privado de su libertad y entonces procedió a leer unas palabras escritas por él.

Su esposa estaba presente y se dirigió al público al mencionar que su amado estaba preso solamente por decir la verdad y por defender la democracia. Le envió unas palabras al expresar que sueña con el día en el que él pueda reencontrar su libertad.

El documental está disponible en la plataforma HBO Max.

Everything Everywhere All at once, la gran ganadora

La cinta que llegó a la premiación nominada a 10 categorías ganó siete de ellas, incluida la principal de la noche, la de Mejor Película. Los directores los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, fueron reconocidos en la terna de Dirección y de Guion original, mientras que el colaborador Paul Rogers ganó la de Edición.

Todas las ternas de actuación en la que sus intérpretes estaban nominados fueron vencidas: La de Actor de Reparto por Key Huy Quan (Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies), la equivalente femenina obtenida por Jamie Lee Curtis y la de Actriz ganada por Michelle Yeoh, quien de ese modo se convirtió en la primera asiática en ganar esa terna. Todos los ganadores obtuvieron en la noche el primer Oscar de sus carreras. La premiada cinta puede ser vista en el streaming, en la plataforma de Amazon, Prime Video.

Brendan Fraser, el Mejor Actor por La Ballena

El gran favorito del público y de la crítica, Brendan Fraser, vivió el punto alto de su redención en el palco de los Oscars, al ser reconocido como el Mejor Actor por su interpretación en La Ballena.

En la cinta dirigida por Darren Aronofsky, Fraser da vida a Charlie, un solitario profesor que padece obesidad severa e intenta reconectarse con su hija.

Su interpretación es avasallante y conmovedora.

Fraser, de 54 años, se encontraba alejado de las primeras filas de Hollywood desde hace varios años, tras padecer infortunios en su vida que lo consumieron y llevaron a una profunda depresión.

El exitoso largometraje recibió otras dos nominaciones; Actriz de Reparto para Hong Chau, y Maquillaje, vencida por Adrien Morot, Judy Chin y Annemarie Bradley-Sherron. La cinta se encuentra en exhibición en los cines.

Sin novedad en el frente se llevó varios premios

La cinta alemana de Netflix se destacó en la premiación y elevó vuelo en la primera parte, en la que fue sumando victorias, pero finalmente se llevó cuatro de las nueve ternas en la que estaba convocada.

La principal victoria de la noche fue en la categoría de Película Extranjera, en la que venció a la representante sudamericana Argentina, 1985, que tiene a Ricardo Darín como protagonista.

El filme dirigido por Edward Berger se llevó también las estatuillas de Diseño de producción, otorgadas a Christian M. Goldbeck y Ernestine Hipper; la de Cinematografía brindaba a James Friend; y la de Banda sonora otorgada al compositor Volker Bertelman.

El filme se encuentra disponible en Netflix.

Guillermo del Toro venció en Animación con Pinocho

El director mexicano Guillermo del Toro sumó una estatuilla más del Oscar a su carrera, luego de haberse consagrado en el 2018 con su película The shape of water. El cineasta se destacó esta vez en la terna de Animación, con su versión de la clásica fábula de Pinocho, producida por Netflix.

El director fue el primer premiado de la noche, y en su agradecimiento manifestó que la animación no debe ser limitada al ser vista solamente como una categoría, sino que se encuentra al nivel de las demás películas y ya está lista para ser encarada como tal.

Asimismo, dedicó el premio a su esposa y a sus hijas, y visiblemente emocionado, a punto de quebrarse, recordó a sus padres ya fallecidos y mencionó que siguen presentes para él.

La cinta forma parte del catálogo de Netflix.