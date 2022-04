“Hay mucho que reclamar. Paraguay no va a salir del atraso y la incultura con la inversión que hoy tiene de 3,4% de su producto interno bruto (PIB). No va a salir del atraso mientras se sigan cerrando escuelas, mientras se promueva la ignorancia con este tipo de decisiones políticas”, remarcó.

De igual manera, sostuvo que es necesario que todos los paraguayos se involucren en la tarea de recuperar la inversión pública como herramienta fundamental para el desarrollo nacional.

“Una política debe ser integral, no va a pasar solamente porque tengamos destinados almuerzos para dos o tres meses, útiles escolares en condiciones deterioradas, con infraestructuras no adecuadas a lo que tiene que ser una educación pública. Con la desinversión no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás”, aseveró.

Durante el acto llevado a cabo frente al Panteón de los Héroes, también se realizó un reconocimiento póstumo al docente José Argentino Mingo Rojas, por su aporte a la educación agraria.