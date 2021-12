Discursos oficiales de sostenibilidad vs. la realidad

En los conversatorios sobre economía verde, Paraguay se presenta como un modelo de desarrollo sostenible de acuerdo al discurso consensuado entre el Gobierno y el sector privado. No solo llevan una única posición a las discusiones nacionales e internacionales, sino que además desacreditan cualquier planteamiento alternativo, incluyendo las investigaciones científicas.

Tanto las autoridades como los empresarios defienden al país como víctima del cambio climático y no como responsable, por tanto apuestan a planes de adaptación de la producción a los fenómenos climáticos y rechazan las políticas de mitigación. No se trata de una coincidencia de ideas, cada palabra fue estudiada y acordada, ya advertía hace casi un año el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) acerca de la captura estatal por parte del sector privado, lo que se refleja no solo en discursos unificados, sino en las políticas públicas.