Diputados crean más municipios en Presidente Hayes y Amambay

En un primer punto, se trató el futuro municipio de Campo Aceval y una municipalidad con asiento en el pueblo del mismo nombre, ubicado al noroeste del Departamento de Presidente Hayes.

La comunidad cuenta con una superficie de 6.174 kilómetros cuadrados en la que habitan más de 10.000 personas distribuidas en las comunidades Alegría, Santa Aurelia, Santa Cecilia, Fortín Falcón, Lagunita, Fortín Gondra, Ávalos Sánchez, Paratodo (menonitas), comunidades indígenas Paratodo (parcialidad Enlhelt) Novostad y Marcelo Kue (parcialidades Nivaclé).

“El planteamiento es la jerarquización que corresponde al 45% de lo que es Irala Fernández. Con esta nueva herramienta se estaría dando formalización a toda esta tenencia de tierra”, sostuvo el diputado liberal Enrique Mineur.

Para la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, el tratamiento del tema se da de una manera acelerada sin tener en cuenta el daño que se les ocasiona a las comunidades indígenas, que al delimitarse el territorio quedarán divididas.

El legislador del Partido Patria Querida Sebastián Villarejo pidió que el estudio sea postergado para la primera sesión del siguiente año legislativo, al regreso del receso parlamentario, pero la propuesta fue rechazada.

Seguidamente, los diputados debatieron sobre la creación del municipio de Cerro Corá y una municipalidad en Chirigüelo. El primero en mostrarse en contra fue el diputado liberal Robert Acevedo, quien manifestó que esta decisión afectará al municipio madre.

"Pedro Juan Caballero va a quedar con seis kilómetros de ruta. Esto es una burla a todos los ciudadanos. Chirigüelo, en sus 150.000 hectáreas, no tiene forma de autosustentación, no tiene forma de tributar", indicó.

Calificó de vergonzoso y de ser una burla para los ciudadanos el tratamiento del proyecto. "Aquí lo que motiva es que hay una seccional colorada y ellos ya tienen candidato a intendente", criticó

"Me da asco esta actuación. Le estamos por quitar a la capital de Amambay toda la ruta de 150.000 hectáreas desde Chirigüelo hasta el cruce de Bella Vista Norte, donde hay 950 habitantes en situación precaria, con terrenos que no tienen títulos y le vamos a cobrar impuesto a dueños que no viven en ese municipio", señaló Acevedo.

A su turno, la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico Celeste Amarilla mencionó que "vamos a crear un municipio solo para meter a más gente y repartir los fondos".