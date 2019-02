Diputado pone en venta su casa quinta para pagar cuentas de cirugías

A través de su cuenta de Twitter, Acosta ofrece a la venta su casa quinta en la ciudad de Itauguá, Departamento Central. Con el dinero que obtenga pagará varias cuentas que adquirió tras haberse realizado 12 cirugías reconstructivas, según él mismo explicó.

La casa quinta que pone a la venta es una propiedad compuesta por cuatro terrenos de 1536.00 m² (48 x 32). Tiene un quincho, una habitación y un baño; cuenta con instalación eléctrica trifásica y agua corriente, con cercado perimetral y portón vehicular metálico, además de árboles frutales.

Está ubicada a cuatro kilómetros de la ruta 2 Mariscal José Félix Estigarribia, que une la ciudad de Itauguá con Itá; exactamente un kilómetro antes de llegar al Hospital Nacional de Itauguá.

Embed Les pido un RT para ayudarme a difundir la venta de un terreno de mi propiedad.



Será de gran ayuda. Gracias. pic.twitter.com/6rX5ZJ9qFF — Edgar Acosta Alcaraz (@EdgarAcostaDip) 18 de febrero de 2019

Muchas cuentas tras las cirugías

El diputado Édgar Acosta explicó que tiene muchas cuentas, una de ellas es un préstamo que obtuvo de la caja de la Cámara de Diputados, de donde retiró la suma de G. 400 millones, que utilizó en parte para su tratamiento y para otros gastos. A raíz de ese préstamo, le descuentan mensualmente la suma de G. 15 millones.

Lee más: Acosta se somete a una nueva cirugía

Además, otro amigo le prestó G. 50 millones, a quien aún no pudo devolver su dinero.

"Mi idea es vender la propiedad y pagar el préstamo de la caja de la Cámara de Diputados, no voy a cancelar porque no alcanza el monto del valor de mi quinta; pero si llego a vender, voy a pagar ahí, para que me sobre mes a mes para poder tener una vida más tranquila", explicó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Nota relacionada: 31M: Édgar Acosta denuncia ser víctima de ataques tras condena a policía

El legislador actualmente tiene cinco dientes provisorios, dijo que lo recomendable es hacer implantes, sin embargo, no puede realizarse las cirugías porque cada implante cuesta más de USD 1.600, según explicó.

"Quiero hacerme los implantes, no me hago porque no quiero recurrir a políticos para pedirles favores, porque te ayudan y después sí o sí me van a pedir favores", refirió.

Lee más: Diputado Édgar Acosta se prepara para una nueva cirugía

Dijo que fue difícil la decisión de vender su propiedad, ya que ahí suelen ir a disfrutar en familia, sin embargo, está seguro de venderla para pagar sus cuentas.

"Quiero vender al contado, mi idea es cancelar las cuentas que tengo con mis amigos, la cuenta hay que pagar, por más que no te requieran", expresó.

Te puede interesar: 31M: Acosta dice que siente pena por el uniformado

Primeras cirugías costeadas con ayuda de amigos

Acosta contó que el pasado 14 de diciembre fue sometido a otra cirugía y que tiene varias cuentas por los reiterados viajes que realiza para realizarse sus injertos dentarios.

Afirmó que gran parte de los gastos de las primeras cirugías pudo costearlas gracias a la ayuda de varias personas.

"Encontré un médico que en los últimos tiempos y cirugías me hacia precios especiales. Hay un gasto grande para mí, tengo el ingreso parlamentario, pero no tengo ningún otro comercio", expresó

Aclaró que tomó la decisión de no demandar al Estado por el hecho ya que el dinero que cobraría será el fruto del impuesto de la gente. "No tengo una vida fácil, pero sigo adelante, ese dinero puede ser usado en hospitales", expresó.

El acontecimiento que cambió su vida

El diputado comentó que aquel disparo que recibió en el rostro durante las protestas del 31 de marzo del 2017 le cambió por completo la vida y que hasta ahora no logra superarlo.

"Es un acontecimiento que cambió mi vida, en ámbito familiar y en lo económico porque vivía bien, tenía un buen ingreso. En mayo del 2017 venció el seguro de mi camioneta, nunca más pude renovar porque tenía que pagar 1.300.000 mensual, nunca pude comprarle un auto a mi esposa", lamentó.

Dijo que cuando siente mucha tristeza entra a su casa y escribe las páginas de su vida. "Cada vez que estoy mal me encierro y escribo páginas de aquel día, no me permito olvidar. Entonces, escribiendo, eso me aliviana el dolor", manifestó.

El caso

El diputado Édgar Acosta recibió en el rostro un disparo de escopeta durante la tarde del viernes 31 de marzo de 2017, en las afueras del Congreso Nacional.

Nota relacionada: Momento en que antimotines disparan al diputado Édgar Acosta

Acosta estaba protestando contra las intenciones de los cartistas, luguistas y llanistas de aprobar la enmienda constitucional que hubiera permitido la reelección presidencial. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, también fue herido en medio de la represión.

Los balines de goma le destrozaron la cara a Édgar Acosta, por lo que tuvo que pasar por 12 cirugías reconstructivas.

Embed Este es el preciso instante donde los antimotines disparan a quemarropa al diputado Edgar Acosta!!! @canalpropy #ParaguayResiste pic.twitter.com/7euWPJuxOF — Angel Barrientos (@AngBarrientos) 31 de marzo de 2017

Lee más: 31M: Anulan condena de policía que disparó contra diputado Édgar Acosta

En noviembre del 2018, Un Tribunal de Apelación anuló parcialmente la pena de 12 años de prisión para el policía Benito Sanabria, quien había sido hallado culpable de disparar contra el diputado. El veredicto de culpabilidad se mantiene, por lo que el policía continua en prisión.