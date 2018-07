31M: Acosta dice que siente pena por el uniformado

“Me afecta mucho la condena, yo fui víctima, pero me afecta muchísimo, siento mucho por los familiares. Yo lo único que hice fue relatar el caso, no presenté querella, todo hizo la Fiscalía”, expresó.

Indicó que es hasta contradictorio que se sienta mal, puesto que se trata de un policía que lo disparó sin compasión al rostro.

“Me afecta porque es un joven policía que hizo mal en ese momento y siento por él porque seguro los altos jefes policiales no están en esa situación, es muy difícil”, indicó.

“Creo que hay que hacer un gran análisis del sistema policial de ese día y en general, quién sabe si comieron los que estaban ahí, se escuchan muchas cosas, desde que no llega lo que es para la comida, que no cobran etc.”, añadió el congresista, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en numerosas ocasiones debido al disparo

“Se hizo justicia en cuanto a la condena, pero no significa que afecte a uno como ser humano”, dijo a Ñandutí.