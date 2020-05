Diputado pide documentos de toda la gestión del intendente de CDE

Las investigaciones se iniciaron a partir de la denuncia presentada ante la Fiscalía por el concejal colorado Celso Kelembu Miranda que acusa al jefe comunal esteño de sobrefacturar compras de víveres e insumos médicos durante esta emergencia sanitaria.

Al respecto el jefe comunal adelantó que será cumplimiento imposible el pedido de los legisladores en el plazo establecido. “Estamos hablando de aproximadamente de 3 millones de copias y eso sí que va a ser imposible de responder en tiempo y forma. Adelanto que voy a recurrir a eso. De hecho que no estoy ajeno, ya le tengo a la Controlaría estudiando toda nuestra gestión, a la Fiscalía también investigándonos, la Junta Municipal también esta estudiando nuestra ejecución presupuestaria”. Además, Prieto acotó que la CGR llevó muchos documentos originales. “Cómo le voy a quitar esos documentos de la Controlaría y enviarlo a la Cámara de Diputados. Ahora entiendo por qué el diputado Bachi Núñez me dice en Twitter: Enviá los documentos que te pedimos y yo le respondía: Te voy a enviar carajo, ahora me doy cuenta que piden absolutamente todo, eso es algo sin precedentes”.

Insistió que no está ajeno a los controles y propuso incluso que se constituya un grupo de legisladores en el municipio a verificar lo que consideren. “Por qué no eligen 5 o 6 diputados y que vengan acá a auditar absolutamente todo, con auditores y todo, que venga el diputado Lucho (Justo) Zacarías, Bachi Núñez y quienes quieran y vean cada dependencia, que auditen con profesionales, pero va a ser imposible enviar 3 millones de documentos originales y hacer que pare la Municipalidad, solo porque a algunos diputados se les antoja”.

BUSCANDO PERO. Prieto indicó que los opositores a su gestión le están buscando la vuelta para encontrar un pero. “Pero nosotros estamos confiados, sabíamos que esto iba a ser así, no es fácil gobernar”.

En este contexto el Prieto viajó a la capital del país donde obtuvo el respaldo político de senadores del Frente Guasu, con quienes se reunió dando detalles sobre la situación en el municipio y las denuncias sobre su gestión. “Este es un juego que no lo vamos a jugar solo, tenemos gente que nos aprecia, que nos apoya y nos sentimos bastante respaldados. Lo bueno es que muchos senadores nos dijeron que se dan cuenta de lo que está pasando”, refirió. “Nos consultaron sobre algunos puntos sobre nuestra gestión que fue respondido por Dani Mujica (director general). Estamos muy confiados por los documentos que le dimos a la Fiscalía, a la Controlaría. Estamos esperando el resultado que pueda darse a partir de la investigación”, agregó el jefe comunal. Dijo que llevó un poco de tiempo entregar todos los documentos por la CGR. “Nos llevó un poco de tiempo, pero de alguna manera ya lo teníamos preparado, nosotros sabíamos que en algún momento la Controlaría iba a venir”.