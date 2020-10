Diputado colorado participó de la sesión virtual semidesnudo

González, quien participaba de la sesión de manera virtual, no desconectó la cámara de su computadora y fue descubierto cuando en plena sesión se quitaba la camisa.

Esta no es la primera vez que se observa a un diputado con el torso descubierto, pues ya el legislador de Cruzada Nacional Jorge Brítez se había sacado la ropa, pero aquella vez fue en modo de protesta contra el cierre de las fronteras como medida sanitaría.

Nota relacionada: Jorge Brítez se saca la ropa para pedir que se abran las fronteras

Sin embargo, en el caso del congresista colorado nada tenía que ver con una situación parlamentaria ya que habría ocurrido por una "desatención".

"Fue una desatención mía, en realidad, porque se me derrama parte de mi tereré en la camisa, entonces yo me desabrocho la camisa, me quito la camisa, la sacudo y pongo por la cabeza de una silla, pero pensaba que tenía la cámara desactivada", explicó entre risas a C9N.

Dijo que no recibió ningún llamado de atención porque fueron en unos segundos. "Siento bastante incomodar de esa manera y pido disculpas, fue un error, un desliz, una desatención más que nada", comentó.

Lea también: Acto sexual de un diputado argentino en plena sesión virtual desata escándalo

Asimismo, justificó que su apuro en volver a su lugar fue para poder intervenir en uno de los puntos del orden del día y que en ese momento se percató de que la cámara nunca se apagó.

El video del momento se viralizó y muchos internautas se burlaron de la situación, otros culparon al intenso calor que se siente en el país, y otros criticaron el compartimiento, incluso para algunos el hombre estaba completamente desnudo, hecho que fue negado por el parlamentario.

La semana pasada, una polémica similar se registró en la Cámara de Diputados de la Argentina donde un diputado tampoco desconectó la cámara al momento de besar los senos de su novia. En principio fue sancionado con la suspensión y posteriormente presentó su renuncia a la Cámara Baja.