A la diputada colorada Blanca Vargas no le gusta que la vinculen con su hermano.

“Muchas veces duele que los medios me saquen delante como una mujer pública y dejarlo a él atrás. Nos duele que él tenga que tomar este camino, pero no podemos remediar. Mi mamá todos los días se lamenta. No todos somos iguales, ni los dedos son iguales”, dijo a Última Hora.

La parlamentaria por Alto Paraná explicó que Armando Navarro reside en San Vicente Pancholo, San Pedro, donde también es intendente otro hermano suyo.

“Armando reside en una casa cercana a la de mi madre. Somos 17 hermanos. Siempre les digo (a mis hermanos) que les puedo ayudar si están enfermos, si desean emprender o les busco trabajo. Siempre le dije a él (Armando) que no cuente conmigo para lo que no corresponde y le pregunto si para qué se junta con personas que no valen la pena”, comentó.

La diputada colorada negó que ella ejerza algún tipo de influencia para obstaculizar las investigaciones del caso que involucra a su hermano.

“Yo quiero que me denuncien si es que alguna vez usé mi influencia para llamar a un juez o un fiscal. Ni siquiera a un jefe de comisaría llamé nunca. No merezco que mi nombre tenga que ser manipulado por los medios por el hecho de ser diputada”, lamentó.

La legisladora siguió relatando que su hermano siempre tuvo “mala yunta” y desde joven dejó de vivir en la residencia familiar. Reiteró que ella no tiene ninguna vinculación con el robo al vehículo de la empresa de caudales.

“Quiero recalcar que no tengo nada que ver y quiero que la Justicia se encargue de él. Si cometió errores, la Justicia debe encargarse de él con toda la fuerza. Jamás voy a obstaculizar una investigación”, ratificó.

El robo al vehículo de Guardián se produjo el pasado lunes en Hernandarias, Alto Paraná. No trascendió el monto sustraído. El chofer del camión blindado, Yoni Rolando Ayala, confesó su participación.

Según las investigaciones, uno de los jefes de la banda sería Armando Vargas Navarro, alias Mberu’i, quien es hermano de la diputada Blanca Vargas y del intendente de San Vicente Pancholo, Nicolás Vargas. El hombre está prófugo.