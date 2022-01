La diputada Kattya González , del Partido Encuentro Nacional (PEN), se refirió este lunes a la posible interpelación a Ariel Oviedo , titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en una comunicación con radio Monumental 1080 AM.

"Estamos hablando de una interpelación. Acá se tiene que generar una discusión amplia y un voto censura a una persona que es analfabeta en el tema ambiental", expresó la parlamentaria de la oposición.

Afirmó en forma tajante que "se está dilapidando y depredando todo lo que hace a la biodiversidad" en Paraguay.

"Vende impacto ambiental como pororó y estamos entendiendo que es una persona que está siendo considerada en las carpas coloradas como potencial vicepresidente. Él no puede continuar un segundo más, no ha hecho nada, creo que no tiene ni siquiera formación universitaria y menos aún especializada", vertió González.

A través de su cuenta de Twitter, Kattya González también se refirió al tema y dijo que están buscando apoyo para llevar adelante la interpelación al secretario de Estado en la Cámara Baja.

Sobre el punto, indicó que es "por la grave inacción y corrupción en los humedales del lago Ypacaraí y el río Tebicuary". "Si no nos ayudan, la claque colorada destruirá lo poco que queda de biodiversidad", escribió la parlamentaria.

Hace unos días, González realizó una visita a la zona donde se lleva a cabo el relleno de los humedales del lago Ypacaraí sobre la ruta Luque-San Bernardino, donde se proyecta construir un condominio.

"El relleno se está haciendo de manera muy vertiginosa, ya hay una parte muy importante del humedal afectado con el relleno que se está haciendo. Mientras que el informe que solicitó la Cámara de Diputados no fue respondido y no hay ninguna forma de compeler a hacer una respuesta", denunció.

El lago Ypacaraí fue declarado en el año 2014, como área silvestre protegida, con la categoría de manejo de Reserva de Recursos Manejados, por la Ley 5256/14, que establece en su artículo 6º la prohibición de toda actividad de cambio de uso de suelo del sistema de humedales que acompaña al lago, por el plazo de diez años o hasta que el cuerpo de agua quede recuperado.

Un sector del coloradismo habla de Ariel Oviedo como supuesto compañero de fórmula del vicepresidente Hugo Velázquez, quien se postula para la presidencia por su nuevo movimiento Fuerza Republicana. Sin embargo, esa información no es oficial.

Oviedo recibió una lluvia de reclamos en las redes sociales durante el fin de semana por su inacción ante los graves problemas ambientales que afectan actualmente al país.

Paraguay atraviesa por una crisis climática, debido a los incendios forestales, la sequía prolongada y la bajante extrema de los ríos por la falta de lluvias sobre el territorio nacional. La crisis no solo afecta al medioambiente, sino también a la salud de la población.

Desde el Mades no se dieron acciones determinantes para evitar lo que se veía venir ni para contraatacar los efectos. También es uno de los ministros más ausentes en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Desde sus inicios fue reclamado por su inacción.

Asumió como diputado en el 2018 y pidió permiso en su banca luego de ser convocado por el mandatario para el cargo de ministro. Fue reemplazado por Ángel Paniagua, de Colorado Añetete, actualmente es vicepresidente de la Cámara de Diputados.