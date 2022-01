Reclaman falta de respuesta de Ariel Oviedo en crisis ambiental

Incendios, aire contaminado por el humo, sequía y más generan una crisis que no solo afecta al medioambiente, sino también a la salud de la población.

Sin embargo, desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) no se dieron acciones determinantes para evitar lo que se veía venir ni para contraatacar los efectos.

Incluso, políticos se sumaron a las críticas. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, denunció que se están rellenando humedales del lago Ypacaraí con fines privados, lo que constituye un grave delito ambiental. “Están enterrando el lago Ypacaraí. Ariel Oviedo y el Mades son responsables. ¿El Ministerio Público dónde está?”, exclamó.

También hizo notar los efectos de la crisis en la población sin que haya reacción de la cartera ambiental. “Recorriendo el interior del país y hablando con los pobladores que se organizan para apagar incendios y salvar sus bienes y cultivos. Es igual que las polladas que hacen los amigos ante la ausencia escandalosa del Estado. Mientras Ariel Oviedo y el Mades autorizan la depredación”, subrayó la diputada.

“Para Ariel Oviedo, ministro fantasma del Mades, el mayor acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado”, expresó en Twitter Yamy Nal.

“Hace un año recuerdo que me pregunté irónicamente si alguien sabía algo sobre Ariel Oviedo mientras el país se quemaba. Un año pasó de eso. La historia se repite y me sigo preguntando cómo es que Oviedo sigue en el cargo y por qué no aparece prácticamente”, dijo Jessica Jara.

Oviedo es uno de los ministros más ausentes. Desde sus inicios fue reclamado por su inacción. Asumió como diputado en el 2018 y pidió permiso en su banca luego de ser convocado por el presidente Mario Abdo Benítez para el cargo de ministro. Fue reemplazado por Ángel Paniagua, de Colorado Añetete, actualmente es vicepresidente de la Cámara de Diputados.

candidato oficial. Ariel Oviedo suena como compañero de fórmula del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien se postula para la presidencia por su nuevo movimiento Fuerza Republicana, también oficialista.



