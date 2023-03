El senador denunció en una sesión pasada del Consejo de la Magistratura (CM) un presunto esquema de apriete y recaudación a fiscales y jueces, involucrando al titular del órgano extrapoder, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA), al diputado Hernán Rivas (ANR), a Diesel y al ex titular del JEM Jorge Bogarín.

"A mí Diesel ni nadie me va a hacer correr con denuncias. Yo no me vuelvo atrás, voy a seguir con todo. Estoy en un vehículo sin freno y sin embrague, no puedo volver atrás", exclamó ante el pleno legislativo esta jornada.

En este sentido, anunció que por su parte también haría la denuncia contra el presidente de la Corte.

"Al término de la sesión haré la denuncia contra César Diesel por tráfico de influencia y nepotismo. Su hijo es director de Contrataciones Públicas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde él es miembro y presidente de la Corte, además de superintendente de Alto Paraná", vertió el parlamentario.

"Su (otro) hijo es el director jurídico adjunto en el Tribunal Electoral. ¿No son aprietes y tráfico de influencia?", cuestionó.

Santa Cruz recordó que Diesel llegó a la Corte tras un lobby del ex presidente de la República Horacio Cartes y del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

En una entrevista con radio Monumental 1080 AM manifestó el miércoles último que incluso jueces y fiscales, si no se "alinean", son amenazados hasta de muerte en el JEM, donde Diesel es miembro como representante de la CSJ.

El titular de la máxima instancia judicial presentó en la mañana de esta jornada una denuncia contra Santa Cruz por el supuesto hecho de denuncia falsa.