Dicen que el Senado no debe ser patio trasero de la ANR

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen recordó que su sector así como otros de la oposición no estuvieron en el pacto que llevó al colorado Silvio Ovelar a la presidencia del Congreso.

Consideró muy poco serio el “trato apu’a” entre este último y Juan Carlos Galaverna en torno a la sucesión en la Cámara Alta en abril.

“Particularmente, no hablamos como bancada pero me parece muy poco serio que una de las instituciones más importantes que es el Senado, se maneja como si fuese el patio trasero de la ANR. Eso no puede ser”, cuestionó.

Ovelar había revelado el jueves pasado un pacto que tuvo con Calé dentro del marco de su 30 aniversario dentro del Parlamento.

Lo que hasta el momento no quedó claro es el mecanismo que se llevaría adelante para la sucesión, pero el titular del Senado ya anunció que estaría renunciando para dar lugar a su correligionario.

El referente de Patria Querida comentó que en medio de las negociaciones pasadas, Calé había dicho que le gustaría ser presidente del Congreso al cumplir los 30 años, y que Beto Ovelar a modo de chiste dijo que renunciaría a su favor.

Rasmussen cree que podrían conseguir los votos para llevar adelante el objetivo, teniendo en cuenta que el llanista Fernando Silva Facetti aseguró que sigue firme el pacto con los colorados.

Recordó que su sector no acompañó la negociación para esa mesa directiva, alegando que justamente uno de los acuerdos era que pueda jurar como senador Nicanor Duarte Frutos, quien ahora está al frente de Yacyretá.

“Dijimos que no estábamos de acuerdo porque si juraba el ex presidente tenía que jurar una vez que termine su mandato (Horacio) Cartes”, dijo.

“No acompañamos y tampoco vamos a acompañar este cambio”, remarcó con relación al compromiso entre Ovelar y Galaverna.

“Leí que el pacto azulgrana sigue en pie. Seguramente tendrán los votos”, señaló.

Trajo a colación que el Senado siempre se manejó de acuerdo a las mayorías, y que probablemente con el llanismo, los senadores colorados acordaron varios puntos.