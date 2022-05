Destruyen merienda escolar de una escuela de Misiones

Los agentes de policía de la Subcomisaría de Panchito López señalaron que llevaron dos motobombas, un ventilador de pie, una jarra eléctrica, un termo, una jarra, una radiograbadora. También intentaron llevarse una heladera, pero la dejaron tirada cerca de un quinchado.

Orlando Díaz Quiñones, director de la institución, vive en el colegio de lunes a viernes y durante el fin de semana viaja a su casa en San Ignacio. Se presume que el hecho ocurrió durante el fin de semana.

Díaz Quiñones lamentó que hayan destruido los víveres, que eran el alimento de los niños de la institución, porque era lo único que tenían, según explicó. “Siguen las investigaciones, ahora la Policía va a venir otra vez para buscar más evidencias. Esto ocurrió el sábado, a mí una madre me avisó el domingo, pero hasta el momento aún no recuperamos nada y no sabemos quiénes son los responsables, nos perjudicaron en todo sentido, lo que más nos dolió fue el destrozo que hicieron con los víveres de la merienda y almuerzo escolar era lo único que teníamos, ahora estamos compartiendo lo poco que sobró, solo la heladera es de la escuela, lo demás que se robó era mío”, dijo. El docente mencionó que ya se tiene un precedente, ya que hicieron lo mismo cuando había otro docente antes de que el asuma. VR