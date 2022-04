Desirée Masi vuelve a anunciar que deja la arena política

La médica y legisladora de la Cámara de Senadores por el Partido Democrático Progresista ( PDP ) Desirée Masi aseguró, a través de una radio local, que volverá a dedicarse a su profesión en el área de la salud y que ya no se presentará en las elecciones partidarias.

El mismo anuncio ya lo había hecho la parlamentaria en una entrevista realizada en el año 2017, donde también señaló que retomaría la medicina. "Vuelvo a la medicina. En el 2018 yo voy a ser una 'médicaminte', voy a hacer guardia", afirmó.

No obstante, cinco años después sigue ocupando su banca en la Cámara de Senadores. En caso de que esta vez no se retracte de la decisión, Desirée Masi dejará la arena política tras casi 31 años de haberse acoplado a un equipo político, cuando integró Asunción para Todos, que llevó a la intendencia de Asunción a Carlos Filizzola.

El ex intendente de la capital del país es primo de su esposo, el ex ministro del Interior Rafael Filizzola. Posteriormente, Masi se unió al Partido Encuentro Nacional, abandonando nuevamente dicha nucleación política para el 2007, año en que fundó con su esposo el PDP, con miras a las elecciones del 2008, para apoyar al ex sacerdote y luego presidente Fernando Lugo.

Asimismo, la senadora se desempeñó como directora general del área social de la Municipalidad de Asunción. También contó con una banca en la Cámara de Diputados durante el periodo 2008-2013.

Desde sus inicios como legisladora y hasta la actualidad, se muestra como una de las principales opositoras del ex mandatario Horacio Cartes.

En las áreas de la medicina, Masi fue en su momento dirigente estudiantil y gremial del Centro de Estudiantes de Medicina y el Hospital de Clínicas, centro asistencial donde también ocupó una dirección. Además, fue electa como presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos.