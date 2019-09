Desgarrador relato de la madre por la transmisión de VIH a su hijo

Recordó que cuando su hijo tenía 4 años llegó un día en que ya no comía nada y le empezaba a crecer el estómago. Ante esto, fue al Hospital Nacional, allí se le realizó una ecografía en donde le diagnosticaron un tumor.

Al día siguiente, acudieron al Instituto Nacional del Cáncer en Areguá, donde ingresó a cirugía y tras finalizar le comunicaron que tenía un cáncer maligno.

Posteriormente, en ese tiempo fue sometido a varias sesiones de quimioterapias durante ocho meses y la madre sospecha que contrajo el VIH en el 2011, cuando recibió transfusión de sangre en el Incán.

Cada vez que el niño tenía dolor de cabeza o fiebre tenían que llevarlo nuevamente al Incán. En los primeros tiempos, los controles se realizaban cada un mes o cada dos meses, luego iba cada seis meses y en los últimos tiempos debía acudir cada un año.

Perdió la audición y debía ser sometido a cirugía

La madre dijo que en el 2013 el menor fue sometido a una cirugía de las amígdalas en el Hospital de Clínicas y aclaró que ahí no se le realizó ninguna transfusión de sangre. Luego el niño seguía su tratamiento con una otorrina en una clínica privada.

“Un día le lleve y le dije a la doctora que no tenía para pagar mi consulta, ella me dijo que no me preocupe y cada vez que le llevaba ella no me cobraba la consulta”, expresó.

El menor empezaba a tener mucha fiebre y dolor de cabeza. Al ser llevado a la otorrina le confirmaron que ya perdió la audición en uno de los oídos, por lo que tenía que ser sometido a una cirugía.

“Él ya no estaba más escuchando, mi hijo perdió la audición, un lado no escucha más nada, el otro está escuchando apenas, puedo ser a consecuencia del virus que él tiene, el cargo viral que mi hijo tiene es de 11.785”, expresó.

¿Cómo se enteraron que tenía el VIH?

Posteriormente, el paciente fue derivado al Hospital de Clínicas para que sea sometido a una cirugía y fue ahí que le pidieron a la madre que se le realice varios análisis de sangre y entre ellos la prueba del VIH.

La vida de la familia cambió por completo el 29 de agosto pasado, cuando se enteraron que el niño padecía la enfermedad.

Comentó que fue hasta el Hospital de Calle'i San Lorenzo en donde consiguió que su hijo se realice todos los estudios correspondientes, sin embargo, en el centro asistencial no había para hacerse la prueba del VIH, por lo que fue a un laboratorio privado a consultar, el costo era de G. 80.000, dinero con el cual no contaba.

"Le dije a mi marido nos vamos a quedar sin pasaje, sin nada, voy a llamar al Hospital del Cáncer para saber si no hay ahí el estudio, como él es paciente, me dijeron que sí había y le llevé", recordó.

Luego fue junto a su oncóloga porque necesitaba la autorización ya que no le iban a realizar la cirugía del oído sin su aprobación.

Obtuvo dicha autorización y cuando fue al laboratorio para retirar el resultado le dijeron que tenían que repetirle la prueba porque supuestamente se cayó el frasco de sangre y se rompió, luego le comunicaron que en Pediatría le iban a entregar el resultado.

“Me fui en Pediatría, ahí me dijo la doctora que le salió reactivo a mi hijo su estudio, que se le repitió dos veces y que volvió a salir reactivo. "Yo le mire y lloré ya ahí, 'no puede ser doctora eso, yo no tengo, tampoco mi marido', me dijo que no era 100% y que le vuelva a hacer el estudio”, recordó.

La doctora le dijo que él recibió varias veces transfusiones de sangre y que podría haberse contagiado de esa manera.

Afirmó que la prueba del VIH nunca le realizaron a su hijo durante los últimos 8 años, tiempo en el que ya portaba la enfermedad.

“Esa prueba nunca se le hizo en 8 años, él hace 8 años ya estaba así, si sabíamos antes ya iba a tratarse y estaría con medicamentos contra ese virus, pero nunca se le hizo ese estudio”, lamentó.

“Fue por la transfusión que le hicieron”, dijo

Posteriormente, le repitieron el estudio en el Instituto de Medicina Tropical (Lacimet), además ella y su marido también se realizaron la prueba y le volvieron a confirmar lo peor.

“Nos dijeron: mamá, papá a ustedes les salió no reactivo, pero lastimosamente a nuestro chico le salió reactivo”, contó entre lágrimas. El niño también fue sometido a una inspección y se descartó que haya sido víctima de un hecho de abuso sexual.

“Me dijo la pediatra que es 100% seguro que fue a causa de la trasfusión que le hicieron”, contó con la voz entrecortada. Dijo que el director del Incán le llamó por pedido del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y le prometió que la iba ayudar.

Pide ayuda de la ciudadanía

Por último, la madre pidió ayuda a la ciudadanía para poder ayudar con los gastos que conlleva todos los estudios al que está sometido el pequeño.

Además, pidió encarecidamente a alguna persona de buen corazón que pueda donar una tablet a su hijo, ya que es el sueño del pequeño, además necesita de un aire acondicionado.

“Pido cualquier ayuda que nos puedan donar. La sonrisa ya no tiene mi hijo, pero por lo menos para que se distraiga un poco”, refirió. Agradeció a todos sus familiares y amigos que los acompañan en este momento difícil.

La madre contó que recién este viernes el director Nelson Mitsui, director del Incán, se comunicó con ella telefónicamente y le pidió que asista a una reunión el próximo lunes para poder ayudarla.

Tras lo sucedido, el Ministerio de Salud Pública abrió investigación sobre la denuncia.