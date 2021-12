Desbande de senadores es síntoma del malestar hacia Hugo Velázquez

El oficialismo marcha en un camino incierto dentro de la campaña electoral que avanza en medio de una crispación, desbande en el Senado y la candidatura del vicepresidente Hugo Velázquez que no está despegando.

El síntoma más visible de lo que está ocurriendo con la campaña electoral se sintió en la Cámara Alta, donde hubo una nueva ruptura en el oficialismo con la creación de otro nuevo bloque conformado por Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Juan Afara, Arnaldo Franco, Enrique Bacchetta y Ramón Retamozo.

Velázquez intentó frenar la división durante una reunión que mantuvo con los senadores en la casa de Afara, pero fue infructuosa la tarea.

Inclusive, les aseguró que iba a presentar con números cómo está repuntando la campaña. Sin embargo, no convenció y no hubo acuerdo para evitar el desbande.

Trascendió que el malestar que hay por parte de los senadores hacia la campaña de Velázquez tiene dos elementos internos. El primero es que manejan datos concretos de que no está despegando la campaña electoral que tiene puntos débiles como en Central con el alejamiento de Derlis Osorio, quien semanas atrás también conformó otra bancada con Juan Darío Monges, Javier Zacarías Irún y Martín Arévalo.

El segundo punto de discordia es que los senadores quedan relegados porque el vicepresidente tiene su propio equipo, inclusive sus propios candidatos para el Congreso, con el que está apuntalando su campaña electoral. En el caso de Capital, Velázquez tiene mayor sintonía con Arnaldo Samaniego.

En ese marco, los que están excluidos ya le advirtieron que no se quedarán con los brazos cruzados y que no permanecerán dependiendo de lo que decida solo Velázquez porque la mayoría busca su reelección y deben iniciar su campaña, más aún con el sistema de desbloqueo de listas que exige doble esfuerzo para lograr un espacio. No están de acuerdo con la manera en que se está encarando la campaña sin dar lugar y su espacio a los senadores.

Añetete quedó solamente con dos senadores: Rodolfo Friedmann y el presidente del Congreso, Óscar Salomón, quien públicamente se sumó al proyecto Velázquez. La ANR que cuenta con 17 senadores que termina fragmentada en cinco bloques en medio de la interna que recién empieza.

ALIANZAS. Un punto que desagrada y genera incomodidad interna son los temas planteados públicamente por Velázquez como la idea de buscar una especie de alianza con otros sectores políticos para el 2023. El principal escollo para que esto ocurra es que se debe modificar el estatuto de la ANR, mediante una convención. Inclusive, algunos convencionales se pronunciaron expresando su resistencia a una alianza fuera del partido.

En medio de este tema, se genera mucha confusión porque se no define exactamente cuál es la estrategia que se pretende seguir aumentando la roncha que hay con los senadores.

MENSAJES CRUZADOS. En cuanto a apuntalar un acuerdo como Concordia Colorada, el problema es que en el sector que responde a Mario Abdo Benítez está clara la película de no apoyar en ninguna circunstancia la figura del ex ministro de Hacienda Santiago Peña, quien es el elegido por Horacio Cartes para probar una segunda suerte en las internas presidenciales del próximo año. Los abdistas condicionan que Peña descabalgue para abrir a una posibilidad de discutir sobre una eventual chapa unificada entre Honor Colorado y Añetete.

Prefieren la figura de un Pedro Alliana (presidente de la ANR y de Diputados) antes que la de Peña, pero esto no tuvo el eco necesario en el cartismo. En el abdismo inclusive no se descarta reposicionar al ministro de Obras Públicas, Arnaldo Wiens, quien volvió a sacudirse luego de los cuestionamientos que tuvo en medio de la pandemia con obras como el puente de oro de Ñu Guasu.

Esto da la pauta de que la posibilidad de un consenso entre los dos movimientos está cada vez más alejada debido a que Cartes se pone firme en postular su dupla con Peña a la cabeza para retomar el control del poder en el 2023.

Ninguno quiere ceder y produce la muerte definitiva de Concordia que se impulsó para las elecciones municipales con victorias en algunos distritos.

Mientras tanto, Marito realiza sus actividades oficiales en el interior acompañado de Velázquez. Ambos mantienen reuniones con la dirigencia en varios departamentos. En varias ocasiones, Abdo expresó públicamente que Velázquez es su candidato y espera que sea su sucesor en el 2023.

Velázquez, por su parte, apunta su campaña cuestionando la figura de Peña. Al mismo tiempo, con su grupo de asesores, busca resaltar su coloradismo y que no depende de un patrón.