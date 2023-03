Denuncian trabas para homologar títulos

El doctor Hassan Díaz, médico cubano, llegó al país en el 2017. Vive en Concepción y aún no logra homologar el título universitario debido a los innumerables requisitos y costos. “Cómo es posible con la condición sanitaria del país que se dé el lujo de poner tantas trabas la incorporación de profesionales del extranjero”, expresó.

El doctor Hassan relató que tras cuatro años, finalmente, el año pasado el MEC reglamentó los requisitos para la homologación del título de grado que consiste en rendir un examen escrito y oral, a cargo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

El requisito es llegar al 70% en ambos exámenes. Una vez aprobado este examen, se hace la gestión en el MSP para obtener el registro de profesionales que permite ejercer la medicina en el país.

Anteriormente –cuenta el doctor Hassan– el procedimiento de homologación consistía en comparar las mallas curriculares del extranjero con las del país. Estimativamente, 50 médicos recibidos en universidades del exterior –paraguayos y extranjeros– aguardan tramitar el proceso para la homologación.

SITUACIÓN. La abogada Liz Martínez, de la Dirección de Registro y Control de Profesiones del MSP, explicó que el inconveniente del sector es con el MEC, no con el Ministerio de Salud. Antes la equiparación era de la malla curricular, pero ahora el MEC cambió el procedimiento a un examen oral y escrito.

El año pasado se presentaron 19 interesados, pero ninguno aprobó el proceso de validación del título, contemplado en el examen escrito y oral. “Ese es el inconveniente que tienen, se presentaron a los exámenes y no aprueban. Entonces, al no aprobar el examen no puede ser homologado el título. Y nuestro requisito para la inscripción acá –para el registro del profesional– es que tengan el reconocimiento del Cones, la homologación y el registro del título en el MEC”.

Añadió que antes les acusaban de registrar a cualquier extranjero, “por eso los controles se hicieron más rigurosos”. Desde el 2018 se exige la homologación porque el área de la salud muy sensible.