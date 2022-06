Denuncian ante la Fiscalía caso de apología al delito en redes sociales

Dejaron en claro que esto no se trata de ninguna cuestión personal, sino en cumplimiento de las leyes existentes en el país, informó Telefuturo.

Recordaron los antecedentes en el país y mencionaron que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó en su momento al país y el Estado tuvo que pedir disculpas por estos hechos de terrorismo de Estado.

"Nadie, ninguna persona, sin importar el partido político, no puede realizar este tipo de declaraciones por redes sociales", reiteró Goiburú.

Denuncia será ampliada

Agregaron que esta denuncia sería ampliada este lunes de manera a marcar un precedente. "Se está ensalzando un régimen del terrorismo de Estado, no importa del movimiento político que sea. Nadie tiene derecho a reivindicar y ensalzar la figura o el régimen de terror que vivió nuestro país, porque, o si no, no se puede construir democracia", comentó.

Dijo que este tipo de publicaciones les preocupan y debido a ello se presentó la denuncia.

Fue la militante cartista Vanesa Vázquez quien utilizó su perfil de la red social Twitter para expresar que "la izquierda criminal se volvió a reinventar" y que "en los 70 el Plan Cóndor ayudó a parar su avance". Esta expresión fue duramente criticada por los usuarios de la red social.

La Operación Cóndor fue un plan coordinado de represión instaurado por los principales regímenes dictatoriales latinoamericanos del Cono Sur de América en los años setenta y ochenta, cuya meta era acabar con la oposición política recurriendo a torturas y asesinatos de disidentes.

Durante estos regímenes, los Estados del Cono Sur intercambiaban presos políticos, torturaban y asesinaban.