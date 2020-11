Delincuentes llevan G. 30 millones tras un asalto con toma de rehén

Uno de los playeros fue obligado a despojarse de su uniforme y encerrado en el vehículo de los delincuentes, mientras un asaltante se hacía pasar por empleado, vigilando mientras sus cómplices cometían el atraco, informó NPY.

El empleado que fue tomado como rehén contó que los desconocidos llegaron en la madrugada de este lunes en el lugar haciéndose pasar como clientes y le pidieron que les cargue combustible por G. 60.000.

Manifestó que cuando destapó el tanque de combustible, descendieron todos del vehículo y lo encañonaron, amenazándolo para no hacer ningún movimiento. Luego, tres de ellos ingresaron en la oficina administrativa y quedaron dos custodiándolo en el interior del rodado.

"Me dicen que entre dentro del auto, que me saque mi remera, se puso mi remera el tipo, me dijo que me saque el quepis y que no intente ningún movimiento porque me iban a hacer algo, le pedí que por favor no me hagan nada porque tengo familia, ahí me dijo el chofer que eso no me están haciendo a mí sino a los patrones", expresó.

Dijo que, posteriormente, uno de los delincuentes se bajó del vehículo con su uniforme y comenzó a cargar el combustible al vehículo en el cual se movilizaban.

Posteriormente, todos subieron al rodado y huyeron, con el playero dentro del vehículo, finalmente lo bajaron a tres cuadras aproximadamente del lugar del hecho.

El trabajador relató que no recibió ninguna agresión por parte de los desconocidos, porque en todo momento hizo lo que le pidieron.