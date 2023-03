Deficiencias en el sistema Marangatu

PREGUNTA: Como contribuyente estoy preocupado por lo que mi contadora me comentó sobre los problemas que tiene con el sistema Marangatu. He cumplido con su pedido de entregarle mis documentos de manera temprana para que pueda hacer los registros en forma y tiempo. Sin embargo, me dice que aún no pudo completarlos por dificultades que se le presentan a la hora de utilizar el sistema de la SET y que me pueden generar multas.