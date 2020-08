Se trata de un Lamborghini Gallardo que fue valuado en USD 220.000 (unos G. 1.491 millones), y había sido incautado en el marco de la Operación Berilo en 2018. La defensa del procesado se opuso a esta decisión judicial.

"Existe un error por parte de Juzgado que conlleva a la nulidad, porque ese bien le pertenece a Cucho y su esposa, y él debe decidir sobre sus bienes el 50%. Pero el Juzgado no le dio participación a la señora", manifestó su representante legal Pedro Wilson Marinoni a Telefuturo este sábado.

El abogado señaló que la ministra de Senabico argumentó que el auto deportivo se está deteriorando y la entidad están incurriendo a gastos innecesarios para su mantenimiento.

"Sin embargo, no existe ninguna constancia dentro del expediente del pedido que avala esa situación. Ese vehículo está dentro de un depósito y no se está deteriorando, no se le entregó a nadie para el uso, entonces, no existe posibilidad de que se deteriore porque también es un vehículo que está bien cuidado", mencionó.

Reinaldo Javier Cabaña actualmente está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El hombre fue detenido e imputado por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, como así también por violación de la Ley de Armas, en el marco del megaoperativo conocido como Operación Berilo.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había incautado más de 20 lujosos vehículos de su propiedad en setiembre de 2018 en el marco de dicho operativo.

A inicios del 2019 pasaron a manos de la Senabico 21 rodados, entre automóviles y camionetas de alta gama, así como una motocicleta, que formaban parte de la flota de vehículos del procesado.

Entre los vehículos incautados también están incluidos dos Kia (Picanto y Rio), seis Toyota (Land Cruiser, Hilux, Duet, Tundra, Premio y Regius), tres Audi (no especificados), dos Renault (Logan y Master), dos Nissan (Kiks y otro no especificado), además de una Mercedes Benz C-320, una moto Ducati, una BMW, un Citroën, una Mitsubishi Pajero, una Dodge Ram y un Chevrolet Camaro.