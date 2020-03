“Debemos cortar esto de raíz”

En charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM, fue enfático con la postura que debe tomar el gremio: “Duele mucho, porque ya pasó el año pasado, no puede ser que un club que recibe dinero de la Asociación no pueda administrar y deba sueldos, hay que cortar de raíz esto, no puede ser que en el fútbol paraguayo pase esto”, dijo Samudio.

Luego el experimentado lateral agregó: “Si no nos ponemos las pilas (los jugadores), esto pasará y seguirá pasando, la APF debe hacer cosas más fuertes, bajarle al club a Intermedia o algo así, no puede pasar esto en Primera División”.

Además, Samudio disparó de frente a lo que es el actuar del presidente de General Díaz, Jorge González: “El presidente seguramente se rasca las pelotas en su casa, seguro llega las 12 y ya comió, mientras otros aún están sin comer”; y expresó que los jugadores deben protestar por estas injusticias. “No tengan miedo, si no cobran, digan, si se tiene que parar el campeonato así será, pero debemos estar fuertes, el campeonato pasado los jugadores de General Díaz tenían miedo porque el presidente los amenazaba”.

VUELTA. En cuando al fútbol, Samudio dijo que no estaba esperando ningún llamado a la Selección Nacional y solo piensa en Olimpia.

“Estamos trabajando y esperaremos tener unas semanas previas al torneo para volver a estar a punto para jugar”, dijo Samudio.