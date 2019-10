De un día para otro y desde los andenes del metro de Santiago un estallido social derribó el mito del triunfalismo económico chileno. Tanta violencia en las calles no puede explicarse solo por el aumento de treinta pesos en el costo del pasaje. Hay que buscar causas más profundas, quizás de treinta años atrás.

Centenares de analistas se volcaron a indagar el motivo por el que una economía que muchos consideraban como el modelo a seguir fuera contestada de modo tan estrepitoso. La tarea no es fácil, pues las protestas callejeras actuales dejaron de ser como las de antes. Hoy basta una chispa inicial y la volatilidad de las redes sociales convoca a miles de ciudadanos furiosos. Solo que no todos protestan por lo mismo. Los chalecos amarillos se adueñaron del centro parisino con exigencias que no tenían nada que ver con las de los independentistas catalanes que casi quemaron Barcelona. Incluso en Sudamérica, las movilizaciones no son iguales. En Ecuador son los indígenas; en Bolivia, los resultados electorales. En Chile, algo más que el aumento del pasaje.