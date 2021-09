De goleadas y sorpresas

Se disputaron 8 juegos, estos correspondientes a los grupos A, B, C y D, en donde solo un partido finalizó en cero, el empate 0-0 entre Atlético Madrid y Porto.

Las grandes goleadas se vieron en Lisboa y en Manchester, donde Ajax y el City mostraron su músculo.

El histórico Ajax le propinó un 5-1 al Sporting en Lisboa con un póker de goles del marfileño Sebastien Haller.

Mientras que los ciudadanos de Pep Guardiola se divirtieron con el Leipzig, para un histórico 6-3. En un grupo donde todos los ojos se posaron en Bélgica, con el debut de Lionel Messi en el París Saint Germain.

Pero el PSG con el tridente de ensueño, Mbappé, Messi y Neymar, no pudo quebrar al Brujas e igualaron 1-1. El gol parisino fue del español Ander Herrera.

Otros dos partidazos se vivieron ayer, la victoria agónica del Real Madrid por 1-0 de visita ante Inter, con gol de Rodrygo (89’); y la emotiva victoria del Liverpool en Anfield por 3-2 ante el Milan.

Tomori en contra había adelantado a los Reds (9’), en un ráfaga Rebic (42’) y Díaz (44’), lo dieron vuelta para el rossonero. Pero en la complementaria, Salah (49’) y Henderson (69’), lo dieron vuelta para los de Klopp.

En otros resultados de ayer, Besiktas 1 Borussia Dortmund 2 y Sheriff 2 Shakhtar 0.



28

goles en ocho partidos se convirtieron ayer en una jornada megagoleadora de la Champions League.



14

goles alcanzó Salah con el Liverpool en Champions; es el goleador del club en Anfield por este torneo.



15 choques por Europa League

Agenda cargada de partidos tiene hoy la UEFA con su segundo torneo en importancia de clubes, la Europa League en su fase de grupos.

A partir de las 12:45 se enfrentarán: Bayer Leverkusen vs. Ferencvaros, Dinamo de Zagreb vs. West Ham, Estrella Roja vs. Braga, Galatasaray vs. Lazio, Lokomotiv vs. Marsella, Midtjylland vs. Ludogorets, Rapid Viena vs. Genk y Betis vs. Celtic.

En la cartelera de las 15:00, Brondby de Blas Riveros vs. Sparta Praga, Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce, Leicester vs. Nápoli, Mónaco vs. Sturm Graz, Olumpiacos vs. Antwerp, PSV Eindhoven vs. Real Sociedad y Rangers vs. Lyon. Todos estos choques corresponden a la primera fecha, la gran final será en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, España.