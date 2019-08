David Rubin es elegido presidente de la Academia de Hollywood

La trayectoria profesional de Rubin como director de casting incluye, entre muchas otras, cintas como "Fried Green Tomatoes" (1991), The Addams Family (1991), The English Patient (1996), Romeo + Juliet (1996), Men in Black (1997), My Best Friend's Wedding (1997), The Talented Mr. Ripley (1999) o Hairspray (2007).