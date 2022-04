Dave Evans: “La gente de Paraguay es maravillosa, ama rockear”

VISITANTE ILUSTRE. El artista de 68 años llegó el pasado jueves a Paraguay y se presentó en Absoluto Rock y Hard Rock Café, en donde los fanáticos del rock disfrutaron de sus más grandes éxitos y un tributo a la mítica banda, de la cual constituyó como parte fundamental.

En los días que estuvo en suelo guaraní el artista disfrutó de varios lugares turísticos, como la Casa de la Independencia, el Panteón de los Héroes y la Costanera de Asunción. Además pudo probar la chipa, el tereré y la chipa so’o, platos y bebidas tradicionales del país. “¡Fue fabuloso!, la primera (la chipa) es muy esponjosa como una dona con queso y es muy, muy genial y suele tener carne también. Pero los dos son muy buenos. ¡La chipa es genial!”, comentó Evans.

En cada momento de la entrevista, el cantante no perdía la oportunidad de admirar nuestro país, su gastronomía y, en especial, a su gente. Agregó que Paraguay le pareció un país bueno, del cual el paraguayo se debe sentir orgulloso. Agregó además que publicó fotografías del país para que sus seguidores puedan conocer más de la cultura y de la gastronomía.

“Es un país nuevo para mí, para explorar, he estado en todo el mundo. Este tour ha sido muy bueno, luego iré por primera vez a Honduras y luego a El Salvador. Es muy excitante ir a un país nuevo y probar su comida típica, ver los edificios y poner este show”, añadió.

El artista señaló que es interesante “el hecho de que vine aquí y poder postear en mi página porque la gente no conoce nada de lugares como Paraguay, es bueno poner fotos en mi página de la capital, Asunción, que me vean hablando con la gente y yo pueda promover el país, la ciudad y la gente de aquí y también la comida. Hago eso de cada país que visito y hago el show también”.

El sábado Dave Evans subió puntualmente a las 23:00 al escenario del Hard Rock Café, donde interpretó canciones como Bad Ass Boy, Honky Tonk Women, Rock An Roll Singer, Reach For The Sky, House Of The Rising Sun, Ticket To Ride, Tnt y Highway to hell. Los presentes corearon cada canción y lo ovacionaron. Luego de despedirse de los asistentes, los fans pidieron “una más” y como bonus track cantó Whole Lotta Rosie.

“No hice esto antes. Solo yo y una guitarra acústica, estoy acostumbrado a cantar solo de cualquier manera, sin ninguna música, fue una experiencia para todos incluyéndome a mí”, refirió.

PARA SABER MÁS. En la amena charla, el músico comentó que sus canciones tratan sobre la vida y sobre las experiencias artísticas. Añadió que la música se trata de transmitir poder, energía, dinamismo, la mezcla de la realidad y la fantasía, conectar ambos y enriquecer la canción.

“Si estás escribiendo canciones de las cosas que conocés, podés sentirte que vas a volver a sentir esas emociones y todo se torna muy real, que la gente al escuchar sepa que es real. Porque es mágico. Porque si estás feliz, transmitís felicidad”, expresó.

En cuanto a sus nuevos proyectos indicó que seguirá visitando varios países, además tiene numerosas canciones a publicar, las cuales ya fueron grabadas y producidas por Flemming Rasmussen, quien estuvo detrás de tres discos de Metallica y es ganador de un Premio Grammy.



