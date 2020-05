Curiosidades del Mundo

EEUU

En Utah ya no es delito la poligamia

La poligamia dejó este martes de ser delito en el estado de Utah (EEUU) por primera vez en más de 85 años, después de que entrara en vigor una ley aprobada por sus cámaras legislativas el pasado febrero. Bajo este nuevo marco legislativo, la práctica de los matrimonios plurales pasará de considerarse delito a ser vista como una falta, con lo que los castigos serán equiparables a multas de tráfico, en vez de acarrear penas de hasta cinco años de cárcel, como venía siendo hasta ahora. “El muro que Utah construyó para alejar a la gente de la poligamia ha sido el muro que los ha estado dejando atrapados en ella (...) Esta ley busca derribar este muro”, expresó la senadora estatal Deidre Henderson. EFE



Alemania

Policía descubre disfraz de enamorado

Un estadounidense de 20 años se disfrazó de empleado de mantenimiento en el aeropuerto de Fráncfort con la esperanza de eludir las restricciones a los viajes impuestas por el coronavirus y poder ver a su novia, residente en Alemania. Sin embargo, su artimaña no surtió efecto y el joven tuvo que regresar al día siguiente a EEUU. Los hechos se remontan al domingo: Después de que aterrizara el avión en el que viajaba, procedente de Washington, el hombre se puso un chaleco fluorescente amarillo e intentó convencer al personal de seguridad de que trabajaba en mantenimiento, pero los policías se dieron cuenta de que ni llevaba tarjeta de identificación de seguridad ni hablaba alemán. AFP



España

Con remolacha crean sustituto del plástico

Un grupo de investigadores de la Universidad española de Cádiz ha desarrollado un producto agrocompuesto, formado con residuos de remolacha azucarera, que “reúne las condiciones óptimas” para poder usarse en agricultura y sustituir algunos plásticos contaminantes. En un comunicado, la Universidad de Cádiz explica que esta investigación ha sido publicada en la revista “Journal of Cleaner Production”, y se centra en producir un material que combina polietileno de baja densidad lineal (uno de los materiales termoplásticos más utilizados en bolsas o envoltorios, por ejemplo) con carbocal (subproducto resultante del proceso de separación de los “no azúcares” del jugo extraído en la remolacha). EFE