Curiosidades del Mundo

Tecnología

SpaceX enviará turistas al espacio

La empresa espacial estadounidense SpaceX anunció esta semana un acuerdo para enviar a partir del próximo año a tres turistas a la Estación Espacial Internacional (ISS), algo que no se hizo en más de una década. La compañía de Elon Musk se asoció con Axiom Space para cederle lugares a bordo de su cápsula Crew Dragon. Previsto para el segundo semestre de 2021, ese viaje “marcará un hito en la marcha hacia el acceso rutinario y universal al espacio”, dijo el presidente ejecutivo de Axiom Space, Michael Suffredini, sin detallar el precio del acuerdo. Cada lanzamiento de su cohete Falcon 9 cuesta a SpaceX unos 60 millones de dólares. Al sumar el costo de construcción de la cápsula, el billete superaría 100 millones de dólares. AFP



Egipto

Usan cocodrilos del Nilo para compañía

En su casa de la aldea egipcia de Gharb Soheil, a 900 km al sur de El Cairo, Mamdouh Hasan, de la etnia Nubia, acaricia una cría de cocodrilo ante la mirada desconcertada de los turistas. En esta pequeña localidad a orillas del Nilo no es nada inusual criar cocodrilos en casa, como hace Hasan, de 45 años.

Es una tradición antigua entre los nubios, la principal minoría étnica del país, a caballo entre el sur de Egipto y el norte de Sudán actual. Los hombres capturan los cocodrilos cuando son crías, y les gusta exhibirlos luego “como signo de poder” ante los curiosos, explica Abdel Hakim Abdo (37), habitante de la aldea. Para preservar la tradición milenaria, Gharb Soheil se dedica a la cría de cocodrilos y a su venta. AFP



EEUU

Día de desconexión para alejar tecnología

Miles de estadounidenses apagaron ayer sus dispositivos digitales durante 24 horas por el Día Nacional de la Desconexión, para conectar con ellos mismos y los de su alrededor y “tomarse un respiro de la tecnología”. La organización no gubernamental detrás de esta iniciativa no sabe aún qué eco tuvo en esta undécima edición, aunque aventura una cifra de desconectados superior a los 112.000, pero sí se conoce con certeza que año tras año fue aumentado. El Día Nacional de la Desconexión, que ya tiene imitadores en algunos países, nació a partir del proyecto “Sabbath Manifiesto” de 2010 como una adaptación a los nuevos tiempos del rito judío de los sábados, día sagrado en la tradición hebrea. EFE