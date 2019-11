Curiosidades del Mundo

EEUU

Intentan vender a un bebé por internet

Las autoridades de Florida (EEUU) investigan un anuncio publicado en el portal de compraventa en el que un usuario ponía a la venta a un recién nacido de dos semanas, por 500 dólares, en el área metropolitana de Miami, informó ayer un medio local.“El bebé tiene dos semanas, duerme y no hace ruido por las noches. Se dará leche de fórmula y ropa“, rezaba el anuncio. Agentes interrogaron a una mujer que se sospecha pueda ser la autora del anuncio y analizan los registros digitales para poder descubrir al responsable, indicó el

Las autoridades aún no están seguras si el anuncio se trata de un mero engaño o si alguien está intentando realmente vender al bebé. EFE



Tailandia

Hallan muerto a ciervo que ingirió plástico

Encontraron a un ciervo muerto con siete kilos de basura en su estómago, incluidas cuerdas, ropa interior y una gran cantidad de plásticos, en un bosque de Tailandia, donde fallecieron al menos tres animales en circunstancias similares desde agosto.



Holanda

Un niño de 9 años concluye universidad

Laurent Simons, un niño belga de tan solo 9 años, será en diciembre próximo la persona más joven en obtener un grado universitario, en concreto, una ingeniería eléctrica, un programa académico de 3 años que él logró completar en 9 meses.Laurent no es el primer niño en completar una hazaña así: en 1994, el estadounidense Michael Kearney se graduó con 10 años en la Universidad de Alabama del Sur, donde estudió Antropología y lo distinguieron con el World Guinness Record al graduado universitario más joven, un reconocimiento que aún ostenta. “Empecé la escuela primaria con 4 años, pasé a la secundaria con 6 y entré en la universidad el pasado marzo, con 9 años“, relató Laurent. EFE