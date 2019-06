Cuevas se desentiende de sus guardias policías y dice que no necesita

Señaló que los efectivos son cupos que le corresponden a la Cámara, pero que no obstante, no se apega a que le sigan resguardando, porque según dijo, no tiene a quién temer ni “contrario” alguno. Otros 47 diputados cuentan con custodia policial.

Cuevas dijo que “seguramente me dieron (la custodia policial) por ser el presidente de la Cámara, pero nunca pedí”, aseguró.

Consultado si los agentes pueden ser puestos a disposición de la ciudadanía, dijo que sí. “A disposición, claro que sí, porque no necesito. No tengo contrarios”, sostuvo.

custodian la casa. Si bien el legislador de Paraguarí negó que los uniformados que le cuidan su seguridad sean 14, sí admitió que 6 efectivos policiales están con él todo el tiempo como seguridad personal. Otros tres custodian su residencia en la ciudad de Sapucái y tres efectivos más están en la casa donde reside el legislador en Asunción.

El titular de Diputados es investigado por el Ministerio Público por supuesto enriquecimiento durante su administración como gobernador de Paraguarí.

En octubre del año pasado, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había anunciado que la Comandancia de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior ya no realizarán asignaciones de efectivos policiales para guardias privadas de congresistas. El secretario de Estado anunciaba así que los uniformados iban a mermar en edificios públicos.

Sin embargo, la mencionada práctica sigue vigente en ambas Cámaras del Congreso.

El total de uniformados que la Policía Nacional dispuso para que custodien a los legisladores es de 167. De ese número, 116 están bajo custodia directa de diputados y 51 uniformados están repartidos en los accesos de entrada y salida de la Cámara.