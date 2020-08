Cuestionan a Mazzoleni la falta de firmeza ante casos de irregularidad

A ponerse las pilas. Aunque se reconocen los avances en la gestión del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, referentes del gremio de médicos también señalan los puntos flojos en su administración.

El aumento de la cantidad de camas, tanto en UTI como las generales, la capacitación de personal de salud, el aumento de las Unidades de Salud de la Familia son algunos de los logros que fueron destacados por Mazzoleni en su informe de gestión. El doctor Lilio Irala, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), resaltó que la cartera sanitaria haya decretado a tiempo la cuarentena sanitaria para retrasar la llegada del pico de la pandemia en el país. La construcción de más Unidad de Salud de la Familia (USF) en diversas partes del país, fue uno de los puntos a favor que tiene la gestión de Mazzoleni, indicó la doctora Rosanna González, titular de Sinamed. El sistema Los logros alcanzandos, sin embargo no llegan aún para cubrir la deuda histórica que se tiene con la población en materia de salud. Se suma también el desgaste que ha sufrido la figura del ministro luego del alto crédito ciudadano que tuvo al principio de la emergencia sanitaria. Uno de los hechos que más contribuyeron a erosionar la confianza de la población fue el cuestionado proceso de las compras de los insumos llegados de China. Luego de muchas dilaciones, finalmente los productos sanitarios fueron rechazados. Lilio Irala cuestiona que Mazzoleni no haya mostrado una mayor firmeza ante las sospechas de corrupción. “En una institución tan delicada y en un momento tan delicado, yo hubiese esperado una posición mucho más enérgica y mucho más firme ante la menor duda”. Señaló además que aunque se construyan más USFs, aún se está lejos de la cantidad que necesita el país, que debería llegar a 1800. “No se puede aplaudirle por hacer su trabajo”, enfatizó Irala. Por su lado, Rosanna González indicó que si bien se construyeron los centros de Atención Primaria de la Salud, se han dejado de lado los hospitales departamentales y distritales. Reclamó también que los proyectos de los grandes centros asistenciales esten parados. Ambos referentes gremiales coincidieron en que el ministro de salud se enfrenta a las presiones políticas y en muchos casos tienen más incidencia en las decisiones. “Probablemente son presiones políticas que se generan en las más altas esferas”, observó Irala. En tanto, que la titular del Sinamed, mencionó que es vox pópuli que en varios lugares los puestos a ser ocupados en los hospitales son digitados por operadores políticos. González mencionó también la falta de coordinación de parte de Salud, para hacer efectivo el sistema integrado. “Esta coordinación hasta ahora no existe. Cada quien por su lado, el IPS, Clínicas, el Hospital Militar. Se tuvo que haber coordinado una fuerza real como para poder darle una respuesta a todos los pacientes. Eso aún no se está viendo”, expresó González.



nueva amenaza a la salud



positivo. Médicos reconocen avances logrados en sistema de salud, pero no cubre deuda histórica.



Celeridad. Reclaman también que los proyectos de los hospitales generales sigan sin avanzar.



Yo hubiese esperado más firmeza y efectividad de parte de Mazzoleni. No esa actuación dubitativa y hasta lenta en algunos casos.

Lilio Irala,

secretario adjunto Sinamed.



Se están repitiendo los mismos errores y las mismas promesas que los gobiernos anteriores. La misma ruta de tener proyectos y que estos no se lleven a cabo.

Rosanna González,

Sinamed.