Cuerpo hallado en el Chaco no registra heridas de arma blanca ni balas

Las autoridades aún no confirman si se trataría de José Dorado el cuerpo encontrado, pero señalan que hay compatibilidad dental y de tatuajes.

El cuerpo fue hallado envuelto en bolsas y con un cartel que señalaba "eme'ẽ bolí" y el nombre de José Dorado, desaparecido el pasado 7 de julio, de Bolivia, tras denuncias contra la ex alcaldesa de Santa Cruz y ex suegra, Angélica Sosa, por hechos de corrupción.

Sobre las escoriaciones, manifestó que eran de arrastre y antes de su fallecimiento, en tanto que también les llamó la atención una ligera protrusión de la lengua, que aún deben descartar que el fallecimiento sea producto de una asfixia.

El médico manifestó que aún todo está en estudio y se debe confirmar con el estudio histológico la causa de muerte. No obstante, descartó heridas de arma de fuego y arma blanca.

"El cuerpo presenta varias lesiones pre-mortem. Se presume fallecimiento al menos hace 5 días. Se descartan heridas de armas de fuego y arma blanca" Dr. Erwin Escobar, patólogo.



También señaló que los tatuajes son muy compatibles y también las piezas dentarias, por lo que se esperan placas radiográficas de Bolivia para el estudio conclusivo.

Finalmente, indicó que no se puede saber si fue arrastrado de manera intencional por el suelo.

El ciudadano boliviano José Dorado, de 27 años, ex yerno de la ex alcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa, fue visto por última vez el 7 de julio y se abrieron al menos cinco hipótesis de su desaparición en Bolivia. El joven era testigo en una causa que investiga hechos de corrupción contra su ex suegra, según informó Telefuturo.

El cuerpo fue hallado en la zona de Puerto Pinasco, Departamento de Presidente Hayes, en bolsas negras, muy lejos de la frontera con Bolivia, en un estado avanzado de descomposición, por lo que se ordenó su traslado a Asunción para la autopsia correspondiente e identificación, fijada para las 14:00 de este jueves.

Según los medios bolivianos, el joven salió de su domicilio ubicado en Santa Cruz, el 7 de julio, para dirigirse a Trompillo, donde a las 14:00 abordó una avioneta pilotada por Ernesto Cortez Tomas, de 25 años, rumbo a la hacienda Cupesí, entre San José de Chiquitos y Roboré, pero ya no se supo más nada de él.

El 11 de julio, las autoridades de Santa Cruz informaron que José Dorado abordó la avioneta Cessna 206, matrícula CP-3172, como parte de un curso de pilotaje, con un vuelo programado de una hora. No obstante, no se informó sobre la conclusión de ese curso ni del retorno de los tripulantes.

Según la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la aeronave despegó el 7 de julio de El Trompillo hacia Cupesí y llegó a ese destino. Luego se habrían desactivado los controles aéreos, motivo por el cual no hubo contacto con la torre de control.

Al día siguiente, la avioneta retornó a El Trompillo, pero no desde Cupesí, sino desde la propiedad El Cerro. El padre del joven ya había recibido la información de que su hijo estaría muerto en ese momento.

Las autoridades de Paraguay y Bolivia ya se encuentran intercambiando información para la confirmación de José Dorado, esposo de Nicole Perovic, hija de la ex alcaldesa Sosa y el fallecido Sergio Perovic.