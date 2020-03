Ante el cierre total de fronteras dispuesto por el Gobierno paraguayo como medida para evitar la propagación del Covid-19 , el cónsul Rogelio Goiburú reportó que en el límite entre Encarnación y Posadas no se registra mucha circulación y aclaró que en la zona aún no se registraron casos del virus.

El diplomático informó que, pese al cierre de frontera, sí cruzan paraguayos que son pacientes oncológicos y deben someterse obligatoriamente a los tratamientos médicos en la ciudad de Posadas.

“No hay muchas personas que quieran pasar en general, pero sí tenemos muchas que no pueden dejar sus tratamientos médicos y tienen que venir. Estamos haciendo el trabajo de hacerlos cruzar y en esta situación estas personas no tienen ningún tipo de virus”, agregó Goiburú en comunicación con Monumental 1080 AM.

El cónsul aclaró que afortunadamente en la zona y en la provincia de Misiones en general no se detectaron casos sospechosos. No obstante, señaló que se aplican las medidas preventivas para evitar algún brote.

Lea más: Gobierno dispone el cierre total de fronteras para contener propagación del Covid-19

Por otro lado, informó que dos familias, compuestas por 10 personas quedaron varadas en Posadas y esperan cruzar al país este domingo, cuando cese el cierre total de frontera.

“Estas personas están prestas para cruzar, en Posadas no están en cuarentena, pero cuando crucen a Paraguay sí deben permanecer en aislamiento”, refirió.

La medida de cierre de frontera también fue aplicada por el Gobierno argentino desde este jueves y va hasta el 31 de marzo. Mientras que en Paraguay, el cierre total tiene vigencia hasta este domingo.

Hasta el momento, Paraguay registra 52 casos confirmados de coronavirus y tres fallecidos por la afección. Mientras que en Argentina aumentó a 12 fallecidos y 589 afectados.